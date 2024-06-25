Миттлстадт продлил контракт с «Колорадо» на 3 года. Зарплата – 5,75 млн долларов за сезон
«Колорадо» и Кейси Миттлстадт продлили контракт.
25-летний форвард подписал новое соглашение с клубом из Денвера на три года.
Средняя зарплата по договору составит 5,75 миллиона долларов в год.
По прошлому контракту оклад форварда составлял 2,5 миллиона долларов в год.
Кейси Миттлстадт присоединился к «Эвеланш» из «Баффало» в результате обмена по ходу минувшего сезона.
В составе «Колорадо» нападающий набрал 10 (4+6) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 9 (3+6) баллами в 11 играх.
На Ничушкина все равно 5 млн. закладывать надо, иначе сразу понимать, что до плей-офф не сыграет. По Друэну сложно, что он там сейчас о себе думает и сколько хочет. Ну и надо понимать, что в следующем сезоне Рантанена переподписывать