Миттлстадт продлил контракт с «Колорадо» на 3 года. Зарплата – 5,75 млн долларов за сезон

Теги Колорадо НХЛ Кейси Миттлстадт Хоккей

«Колорадо» и Кейси Миттлстадт продлили контракт.

25-летний форвард подписал новое соглашение с клубом из Денвера на три года.

Средняя зарплата по договору составит 5,75 миллиона долларов в год.

По прошлому контракту оклад форварда составлял 2,5 миллиона долларов в год.

Кейси Миттлстадт присоединился к «Эвеланш» из «Баффало» в результате обмена по ходу минувшего сезона.

В составе «Колорадо» нападающий набрал 10 (4+6) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 9 (3+6) баллами в 11 играх.

10 комментариев
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Ответ Stas_M
Хорошо определились до 1 июля с контрактом. По сумме хотелось бы поменьше, хотя бы 5, но справедливо
Потолок растет, контракты тоже больше становятся
+5
0
+5
Хорошо определились до 1 июля с контрактом. По сумме хотелось бы поменьше, хотя бы 5, но справедливо
+4
-1
+3
Ого. Отлично!
+1
0
+1
адекватно
+2
-1
+1
Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Очень разумное подписание, Кейси даже чуть подвинулся. Теперь у лавин 8,74 млн осталось, как раз на Друина, Тренина и Уокера. Получим 20 человек в ростере без Ничушкина, но с Ланденскогом, Коваленко и Инналой. Главное чтобы кеп смог играть. По Валере будут решать по факту, раньше 13.11 он не сыграет, а это уже экономия 1.25 млн от его кепхита.
Уокера думаю не подписать, вряд ли на меньше 4 млн. согласится, а по мне на 4 он не наиграл.
На Ничушкина все равно 5 млн. закладывать надо, иначе сразу понимать, что до плей-офф не сыграет. По Друэну сложно, что он там сейчас о себе думает и сколько хочет. Ну и надо понимать, что в следующем сезоне Рантанена переподписывать
+1
0
+1
Очень разумное подписание, Кейси даже чуть подвинулся. Теперь у лавин 8,74 млн осталось, как раз на Друина, Тренина и Уокера. Получим 20 человек в ростере без Ничушкина, но с Ланденскогом, Коваленко и Инналой. Главное чтобы кеп смог играть. По Валере будут решать по факту, раньше 13.11 он не сыграет, а это уже экономия 1.25 млн от его кепхита.
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Вполне заслужил
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Это просто великолепно ! Наконец то надежный второй центр.
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Вонючка
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Ответ Stas_M
Уокера думаю не подписать, вряд ли на меньше 4 млн. согласится, а по мне на 4 он не наиграл. На Ничушкина все равно 5 млн. закладывать надо, иначе сразу понимать, что до плей-офф не сыграет. По Друэну сложно, что он там сейчас о себе думает и сколько хочет. Ну и надо понимать, что в следующем сезоне Рантанена переподписывать
По Рантанену уже договорились, раз Кейси подписали. там больше 10 млн будет. Валеру будут держать, как Вегас Стоуна, как смогут вписать в потолок, так и выпустят. Друэн, Уокер, Тренин-не лимитируют, главное чтоб Ланди мог играть. Полно вопросов, но должны разрулить. Потенциал бешенный, пойдут за кубком.
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