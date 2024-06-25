Миттлстадт продлил контракт с «Колорадо» на 3 года. Зарплата – 5,75 млн долларов за сезон

«Колорадо» и Кейси Миттлстадт продлили контракт.

25-летний форвард подписал новое соглашение с клубом из Денвера на три года.

Средняя зарплата по договору составит 5,75 миллиона долларов в год.

По прошлому контракту оклад форварда составлял 2,5 миллиона долларов в год.

присоединился к «Эвеланш» из «Баффало» в результате обмена по ходу минувшего сезона.

В составе нападающий набрал 10 (4+6) очков в 18 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 9 (3+6) баллами в 11 играх.