Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, проигравший в 4 финалах Кубка Стэнли с 4 разными командами

Кори Перри проиграл 4 финала Кубка Стэнли с 4 разными командами.

« » уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

39-летний форвард «Ойлерс» сыграл 7 минут 52 секунды в решающем матче серии. В этом плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 9 играх.

стал первым игроком в истории НХЛ, проигравшим 4 финала с 4 разными командами. До этого он уступал в решающих сериях вместе с «Далласом» (2020 год), « » (2021) и « » (2022).

При этом Кори ранее выигрывал – с «Анахаймом» в 2007 году. Его 5 финалов в составе 5 разных команд также являются рекордом НХЛ.