Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, проигравший в 4 финалах Кубка Стэнли с 4 разными командами

Теги Монреаль Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон Анахайм Даллас Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри проиграл 4 финала Кубка Стэнли с 4 разными командами.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

39-летний форвард «Ойлерс» сыграл 7 минут 52 секунды в решающем матче серии. В этом плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 9 играх. 

Перри стал первым игроком в истории НХЛ, проигравшим 4 финала с 4 разными командами. До этого он уступал в решающих сериях вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021) и «Тампой» (2022). 

При этом Кори ранее выигрывал Кубок Стэнли – с «Анахаймом» в 2007 году. Его 5 финалов в составе 5 разных команд также являются рекордом НХЛ. 

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16 комментариев
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Пожалуй, вечное достижение
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И приносят черную метку,
Черную метку - мне,
Черная метка, чертова метка -
Нет!!!
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-2
+7
И только " Анахайм " дал ему возможность поднять КС !
+5
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Повар глянул на свою ладонь. - Черная метка! Так я и думал. Где вы достали бумагу?.. Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это!
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С тремя разными командами проигрывал не только Желина. Был ещё Ретт Уорренер, который проиграл Финалы с Флоридой в 96, с Баффало в 99 и Калгари в 2004
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Реальный MVP Эдмонтона!) Без него и второй раунд бы не прошли))
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Его реально надо искупать в реке Иордан, потом приложить к Стене Плача, потом снять проклятие у пяти ведьм в пять полнолуний...и зафиксировать все это просмотром видео где его перезарядит в месте с банками с водой Алан например Чумак и другие моднейшие ребята )
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Бычий глаз просто. Другим командам на заметку. Флориде повезло что у нефтяников есть перри)
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Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить😂
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Да уж Корри не знал я об этом твоём достижении, теперь буду знать и картина неуспеха сразу стала видна как на ладони…))
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Но самый великий проигрыватель в финалах это конечно Брайан Пропп

3 поражения с Филадельфией (1980, 1985, 1987), и по одному с Бостоном (1990) и Миннесотой НС (1991). И ни одной победы.

100 очков в НХЛ, более 400 голов, четыре сезона 40+ шайб. И так вот не везло.
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Бедняга, конечно. Ему бы подкрутить немного прозорливость, чтобы подписываться следующий раз с реальным контендером.
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Он за 4 года сменил 4 команды и со всеми в финале проиграл? Жесть
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с другой стороны Корри это почти гарантия выхода в финал
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Ответ Baywatch
И только " Анахайм " дал ему возможность поднять КС !
Билл Макрири и жена Криса Пронгера, спровоцировавшая обмен из Эдмонтона
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Ответ TR31HK
И приносят черную метку, Черную метку - мне, Черная метка, чертова метка - Нет!!!
Протяни свою руку, Билли!
Я не вижу тебя, но я слышу,
как дрожат твои пальцы!"
Вот и всё..Дело сделано!
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