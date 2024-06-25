Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, проигравший в 4 финалах Кубка Стэнли с 4 разными командами
Кори Перри проиграл 4 финала Кубка Стэнли с 4 разными командами.
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).
39-летний форвард «Ойлерс» сыграл 7 минут 52 секунды в решающем матче серии. В этом плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 9 играх.
Перри стал первым игроком в истории НХЛ, проигравшим 4 финала с 4 разными командами. До этого он уступал в решающих сериях вместе с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021) и «Тампой» (2022).
При этом Кори ранее выигрывал Кубок Стэнли – с «Анахаймом» в 2007 году. Его 5 финалов в составе 5 разных команд также являются рекордом НХЛ.
Черную метку - мне,
Черная метка, чертова метка -
Нет!!!
3 поражения с Филадельфией (1980, 1985, 1987), и по одному с Бостоном (1990) и Миннесотой НС (1991). И ни одной победы.
100 очков в НХЛ, более 400 голов, четыре сезона 40+ шайб. И так вот не везло.
Я не вижу тебя, но я слышу,
как дрожат твои пальцы!"
Вот и всё..Дело сделано!