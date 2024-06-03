Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, выходивший в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами

Теги Монреаль Тампа-Бэй Кубок Стэнли Эдмонтон Анахайм Даллас Кори Перри рекорды Хоккей

Кори Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, выходивший в финал Кубка Стэнли с 5 командами.

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

39-летний форвард «Ойлерс» провел в текущем плей-офф 13 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. 

Финал будет для канадца 5-м в карьере. Он стал первым игроком в истории НХЛ, выходившим туда с 5 разными командами. 

Перри выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом»-2007 и проиграл в финале с «Далласом»-2020, «Монреалем»-2021 и «Тампой»-2022 (три поражения подряд с тремя разными командами – рекорд НХЛ). 

При этом Кори забивал во всех четырех своих финальных сериях – за 4 команды (еще один рекорд НХЛ). 

13 комментариев
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Выпил в Чикаго - попал в финал.
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Перри приносит неудачу играя в финале. Так получается
+10
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Легенда.
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+6
Ответ Al_P
Перри приносит неудачу играя в финале. Так получается
Но для многих команд, в которых он играл - сам по себе факт выхода в финал - в определенной степени успех
+4
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+4
Хотел поднимать Чикаго, но пришлось выйти в финал с Эдмонтоном))
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надо продолжить в том же духе и сделать рекорд по поражениям в финале с разными командами недосягаемым на десятилетия😂
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Кларенс Зеедорф от хоккея)
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У Коляна дорога к славе своя
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После уток что-то пошло не так
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Гений просто
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В Чикаго кусают локти и говорят, что на месте Эдмонтона должны были быть они 😁
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Перри конечно красавец, но разговоры про неудачу которую он приносит несерьёзны. В каждом финале его команды проиграли по делу (разве что Даллас цеплялся, но там и Перри действительно помогал команде, а иногда тащил).
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С Пантерами будет посложнее, всё ж таки Боборовский в рамке и защита получше.
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