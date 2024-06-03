Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, выходивший в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами

Кори Перри – 1-й игрок в истории НХЛ, выходивший в финал Кубка Стэнли с 5 командами.

« » обыграл « » в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).

39-летний форвард «Ойлерс» провел в текущем плей-офф 13 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

Финал будет для канадца 5-м в карьере. Он стал первым игроком в истории НХЛ, выходившим туда с 5 разными командами.

выиграл с « »-2007 и проиграл в финале с « »-2020, «Монреалем»-2021 и «Тампой»-2022 (три поражения подряд с тремя разными командами – рекорд НХЛ).

При этом Кори забивал во всех четырех своих финальных сериях – за 4 команды (еще один рекорд НХЛ).