Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю

Сергей Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс» . Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю.

В 2002 году из « » стал вторым игроком команды, поднявшим трофей над головой, но сначала капитан передал его главному тренеру Скотти Боумэну.

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