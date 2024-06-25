Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю

Теги Флорида Кубок Стэнли Детройт Сергей Бобровский Доминик Гашек НХЛ Стив Айзерман Скотти Боумэн Александр Барков Хоккей

Сергей Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс» Александра Баркова. Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю. 

В 2002 году Доминик Гашек из «Детройта» стал вторым игроком команды, поднявшим трофей над головой, но сначала капитан Стив Айзерман передал его главному тренеру Скотти Боумэну. 

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

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27 комментариев
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Там интереснее, что Куликову дали четвертым, а когда по второму разу пошли - и вовсе первым. Что за теневой лидер
+88
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+86
Заслужил, кто если не он. И кстати, капитан пришел в себя и выдал блестящий матч
+34
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+34
Заслуженно
+18
0
+18
Пучок мяты этому котану
+17
0
+17
Мудрый капитан - всё правильно сделал. 👏
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+7
Ответ bilyash63
Ну я бы не сказал, что он хреново проигрышные матчи провел. 4-й и 5 матч серии голы - выходы 3-1 или 2-1 или в пустые, вина вратаря в таких ситуациях минимальна. Вообще защита Флориды для меня под вопросом в этой серии. Но молодцы, что собрались.
5,6 игру 1звено растворилось, что Саня, что Райнхарт с Верхеге, у них просто ничего не получалось, мне казалось,что это травма сказывается после немца. А сегодня прям выдали матч жизни и полевые как старались,героически под шайбы ложились. Сегодня все молодцы, и я молодец и ты молодец. С победой!
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+5
Даже хорошо, что КСТ не вручили кому-то из игроков Флориды. Они победили именно как команда, где решающее слово в матчах говорили разные игроки Барков, Бобр, Верхаге, Райнхарт, Родригез и т.д. Молодчики, два финала подряд уже дорогого стоят, а ещё и победа, это вышак. Макдэвид тоже красавец, но, как говорится не орёл, чтобы в одного добыть КС.
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+5
Ответ Большое сердце Неймара
Заслужил, кто если не он. И кстати, капитан пришел в себя и выдал блестящий матч
Ну я бы не сказал, что он хреново проигрышные матчи провел. 4-й и 5 матч серии голы - выходы 3-1 или 2-1 или в пустые, вина вратаря в таких ситуациях минимальна. Вообще защита Флориды для меня под вопросом в этой серии. Но молодцы, что собрались.
+8
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+5
Ответ Марсель Объелся
Там интереснее, что Куликову дали четвертым, а когда по второму разу пошли - и вовсе первым. Что за теневой лидер
1. Барков
2. Бобровский
3. Окпосо
4. ОЭЛ
5. КУЛИКОВ

Т - Точность.
+5
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+5
Всё по делу, красавчики! Просто молодцы! Очень радостно за Сергея, за одного из лучших вратарей.
+4
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По делу!
Из 4-х побед в финале, 3- чисто его.
Макдэвида съел в серии с потрохами - набирал очки только в 4-х играх из 7-ми и только в двух команда выиграла.
+5
-2
+3
Кто там хотел финал Бостон-Эдмонтон без русских ? ) Отпороты и те и эти (без русских)))) Русский передал русскому заслуженный Кубок ) Как же радостно за Серегу ) ОЧЕНЬ РАДОСТНО !!! Приспущены государственные флаги канады и штаны )
+3
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+3
Заслужил, как никто другой, просто красавец, очень рад за Сергея!
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+2
Ответ bilyash63
Ну я бы не сказал, что он хреново проигрышные матчи провел. 4-й и 5 матч серии голы - выходы 3-1 или 2-1 или в пустые, вина вратаря в таких ситуациях минимальна. Вообще защита Флориды для меня под вопросом в этой серии. Но молодцы, что собрались.
Там вообще-то речь шла о капитане - о Баркове - это он собрался.
+2
0
+2
Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!
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Ответ мазай
Даже хорошо, что КСТ не вручили кому-то из игроков Флориды. Они победили именно как команда, где решающее слово в матчах говорили разные игроки Барков, Бобр, Верхаге, Райнхарт, Родригез и т.д. Молодчики, два финала подряд уже дорогого стоят, а ещё и победа, это вышак. Макдэвид тоже красавец, но, как говорится не орёл, чтобы в одного добыть КС.
К МакД вообще претензий нет, красавчик, что смог сделал, 2 игры вытянул в одно лицо. Вот к Драйзу есть, он же тоже мог хоть одну зацепить и этого для кубка хватило. А Макадака реально же закрыли в последних играх наглухо и никто по сути не помог, Эдмонтону повезло ещё в 4-й.
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В принципе неудивительно :) По сути из всех звезд «Пантерс» Боб — самый возрастной и заслуженный.

Интересную фразу произнес комментатор, когда Боб был в кадре с КС, тамошнее коммьюнити его уже в Зал славы отправляет :)
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Потому что без Боба не было бы победы.
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Ответ Real_v_dushe
6 игра - там все пропущенные голы без шансов, вообще никаких вариантов для вратаря. 5 игра, да, неважная была у него, но опять же 2 гола там было без шансов для него, а ошибку может совершить любой вратарь.
Так я же не про Боба, я про 1звено,которое должно было тащить.. Наверное ты меня не правильно понял
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Ответ Yony
Почему в статье нет Баркова?
Потому что он — финн.
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Ответ yurovch1984
К МакД вообще претензий нет, красавчик, что смог сделал, 2 игры вытянул в одно лицо. Вот к Драйзу есть, он же тоже мог хоть одну зацепить и этого для кубка хватило. А Макадака реально же закрыли в последних играх наглухо и никто по сути не помог, Эдмонтону повезло ещё в 4-й.
Драйз вообще-то серию переломил, прилетев Баркову локтем в голову.
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Ответ Большое сердце Неймара
5,6 игру 1звено растворилось, что Саня, что Райнхарт с Верхеге, у них просто ничего не получалось, мне казалось,что это травма сказывается после немца. А сегодня прям выдали матч жизни и полевые как старались,героически под шайбы ложились. Сегодня все молодцы, и я молодец и ты молодец. С победой!
6 игра - там все пропущенные голы без шансов, вообще никаких вариантов для вратаря. 5 игра, да, неважная была у него, но опять же 2 гола там было без шансов для него, а ошибку может совершить любой вратарь.
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Ответ Большое сердце Неймара
5,6 игру 1звено растворилось, что Саня, что Райнхарт с Верхеге, у них просто ничего не получалось, мне казалось,что это травма сказывается после немца. А сегодня прям выдали матч жизни и полевые как старались,героически под шайбы ложились. Сегодня все молодцы, и я молодец и ты молодец. С победой!
Ну, там Рейнхарт в 5:5 никогда не феерил, даже в регулярке.
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Ответ Марсель Объелся
Там интереснее, что Куликову дали четвертым, а когда по второму разу пошли - и вовсе первым. Что за теневой лидер
Куликов передал Экбладу. А Куликов во Флориде с начала нулевых если что! Поэтому и реакция такая! Это их ведущий защитник был до него:) И теперь они вместе выиграли КС.
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Почему в статье нет Баркова?
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А почему тренеру Морису кубок не дали например после Бобровского.И вообще его как-то и не видно было в числе празднующих, одни игроки.А Морис где-то в сторонке слегка промелькнул в трансляции, кто-то его поздравлял.
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Проявил заслуженное уважение! И есть за что! Сергея и одноклубников - с победой!
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