Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю
Сергей Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
35-летний россиянин получил трофей от капитана «Пантерс» Александра Баркова. Это 1-й случай в истории НХЛ, когда капитан победившей команды сразу после вручения и круга почета передал приз вратарю.
В 2002 году Доминик Гашек из «Детройта» стал вторым игроком команды, поднявшим трофей над головой, но сначала капитан Стив Айзерман передал его главному тренеру Скотти Боумэну.
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2. Бобровский
3. Окпосо
4. ОЭЛ
5. КУЛИКОВ
Т - Точность.
Из 4-х побед в финале, 3- чисто его.
Макдэвида съел в серии с потрохами - набирал очки только в 4-х играх из 7-ми и только в двух команда выиграла.
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!
Интересную фразу произнес комментатор, когда Боб был в кадре с КС, тамошнее коммьюнити его уже в Зал славы отправляет :)