Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он 5-й россиянин в истории, выигравший трофей с разными командами

Владимир Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

Для 32-летнего (24 матча в победном плей-офф, 9 очков, 5+4) это уже второе чемпионство в карьере в НХЛ. В 2019 году он выиграл с « ».

Нападающий «Пантерс» стал 5-м российским игроком, кому удалось завоевать трофей с разными командами.

Ранее в список вошли защитники Сергей Зубов («Рейнджерс»-1994, «Даллас»-1999) и Олег Твердовский («Нью-Джерси»-2003 и «Каролина»-2006), форварды Сергей Немчинов («Рейнджерс»-1994 и «Нью-Джерси»-2000) и Иван Барбашев («Сент-Луис»-2019 и «Вегас»-2023).

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024