Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он 5-й россиянин в истории, выигравший трофей с разными командами

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Сергей Зубов Олег Твердовский НХЛ Сергей Немчинов Владимир Тарасенко Иван Барбашев Хоккей

Владимир Тарасенко стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

Для 32-летнего Тарасенко (24 матча в победном плей-офф, 9 очков, 5+4) это уже второе чемпионство в карьере в НХЛ. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луисом».

Нападающий «Пантерс» стал 5-м российским игроком, кому удалось завоевать трофей с разными командами.

Ранее в список вошли защитники Сергей Зубов («Рейнджерс»-1994, «Даллас»-1999) и Олег Твердовский («Нью-Джерси»-2003 и «Каролина»-2006), форварды Сергей Немчинов («Рейнджерс»-1994 и «Нью-Джерси»-2000) и Иван Барбашев («Сент-Луис»-2019 и «Вегас»-2023).

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

23 комментария
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Замечательный сезон! Свой вклад внес в победной серии, хоть и больше разрушал, но и созидал! Наверняка опыт Тараса помог и партнерам в раздевалке. Красавец! Чемпион!🙏🏻 🏒🇷🇺
+43
0
+43
Оказался в нужном месте в нужное время!
+22
0
+22
Ротенбок молчит, странно. Это ведь он лично занимался с Тарасом и Бобровским.
+22
-4
+18
Ответ Айнур Билалов
Оказался в нужном месте в нужное время!
В отличие от Перри
+17
0
+17
Ответ Олег 188
Ротенбок молчит, странно. Это ведь он лично занимался с Тарасом и Бобровским.
Еще не проснулся наверно
+16
-2
+14
Новосибирская легенда. Жалко, в этот раз не сможет кубок привезти)
+11
0
+11
2 гайки это круто
+6
0
+6
Барбаш - 2 КС, Тарас - 2 КС. Менеджмент СЛ - выбор в первом раунде на драфте))
+5
0
+5
Крутейший сезон Владимир!!! Новосиб, Сибирь и вся Россия рады за тебя и поздравляем!!!! Очень полезный и качественный игрок, и не распиаренный, а спокойно и уверенно делающий своё дело!!!! Так держать!!! А Сент-Луису подумать, стоило ли накосячив самому вешать обвинения на Владимира. Он конечно не Сид, за него не встанет горой вся общественность, но отношения испортили с реально нужным и полезным очень игроком!!! Владимир, успехов в дальнейшем, подписаться хорошо, и отличной игры!!!!
+5
0
+5
Ответ Олег 188
Ротенбок молчит, странно. Это ведь он лично занимался с Тарасом и Бобровским.
Вредил-то он многим
+7
-2
+5
Опыт Вована очень помог пантерам, нужный и полезный игрок. С победой!
+4
0
+4
Ответ jqzn88xn6n
Замечательный сезон! Свой вклад внес в победной серии, хоть и больше разрушал, но и созидал! Наверняка опыт Тараса помог и партнерам в раздевалке. Красавец! Чемпион!🙏🏻 🏒🇷🇺
Если Тарас ужмется и с финнами продолжит играть за скажем 4 ляма, то Флорида контендер на годы вперёд!
+4
0
+4
Владимир Тарасенко блистал в "Сент-Луисе" отлично вписался в состав Флориды. С чемпионством и удачи в дальнейшем.
+2
0
+2
Ответ TR31HK
Крутейший сезон Владимир!!! Новосиб, Сибирь и вся Россия рады за тебя и поздравляем!!!! Очень полезный и качественный игрок, и не распиаренный, а спокойно и уверенно делающий своё дело!!!! Так держать!!! А Сент-Луису подумать, стоило ли накосячив самому вешать обвинения на Владимира. Он конечно не Сид, за него не встанет горой вся общественность, но отношения испортили с реально нужным и полезным очень игроком!!! Владимир, успехов в дальнейшем, подписаться хорошо, и отличной игры!!!!
А СЛБ там со всеми по сути разосрались, могли реально до сих пор контендером быть.
+1
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+1
Ответ yurovch1984
Если Тарас ужмется и с финнами продолжит играть за скажем 4 ляма, то Флорида контендер на годы вперёд!
Есть смысл остаться
Но за других безусловно решать легко- сам решит как быть
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Не терялась 10-ка, заметен был Вова, внёс хороший вклад в победу
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Ответ jqzn88xn6n
Еще не проснулся наверно
Он эту лабуду не смотрит)) Это же не КХЛ)))))))
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Ответ Bratsk Bruins
Он эту лабуду не смотрит)) Это же не КХЛ)))))))
Да ладно, а кто 800 матчей посмотрел? 😄
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Ответ Олег 188
Ротенбок молчит, странно. Это ведь он лично занимался с Тарасом и Бобровским.
видимо Конюхова ждёт
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Как Сент-Луис умудрились расстаться с двумя будущими чемпионами)
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