Умер экс-тренер «Авангарда» Станислав Первушин. Клуб поднимет джерси с его фамилией на ближайших играх

Скончался советский игрок и экс-тренер «Авангарда» Станислав Первушин.

В чемпионате СССР Первушин выступал за омские «Локомотив», «Химик» и «Шинник». Кроме того, он играл за тюменский «Рубин» и новосибирский СКА.

После завершения карьеры он более 30 лет проработал в системе «Авангарда». Он был старшим тренером-начальником команды и возглавлял фарм-клуб омичей. Сегодня Первушин скончался в возрасте 74 лет.

«Грустный вечер. Ушел из жизни Станислав Первушин. Я в «Авангарде» всего год, но мы успели много посотрудничать. Он был по-хорошему неугомонен. Спланировать встречу, предупредить заранее – это не про таких, как он.

Просто приходил, садился около кабинета. Поскольку дверь у меня практически всегда открыта, я, естественно, замечал его и понимал: не спрятаться, не скрыться. Приглашал его к себе, и тут начиналось действо.

Из замыленного пакета извлекались тонны исписанной каллиграфическим почерком его супруги бумаги: списки ветеранов, списки на билеты, списки на помощь, списки на памятники, списки тех, кого надо отблагодарить в городе, в области за помощь им, ветеранам.

Я брал кофе, внимательно все слушал и решал, как и где мы можем помочь. Это мощные люди. Представьте, в какой хоккей они играли, в каких условиях! Пронесли любовь к этой прекрасной игре через десятки лет и ни разу ее не предавали.

Да, возраст брал свое, порой он увлекался, но я слушал, мотал на ус. В этом году мы нашли хорошее, фактурное решение, как мы будем помогать ветеранам, а вот обсудить это с Первушиным не успели.

Спи спокойно, ты заслужил покой. А мы поднимем джерси на ближайших играх сезона с твоей фамилией. И будем помнить», – написал гендиректор « » в телеграм-канале.