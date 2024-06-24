«Адмирал», «Амур» и «Авангард» выразили соболезнования в связи с терактами в Дербенте и Махачкале: «Осуждаем все формы насилия и желаем миру быть местом взаимоуважения и гармонии»

Клубы КХЛ выразили соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

23 июня боевики обстреляли церковь и синагогу в Дербенте и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. По официальным данным, погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских, в том числе священник.

«Ужасные новости приходят из Дагестана и Севастополя. Хоккейный клуб «Адмирал» выражает соболезнования всем, кто переживает утрату, страдание и боль в результате этих ужасных событий.

Мы осуждаем все формы насилия и желаем миру быть местом взаимоуважения и гармонии», – говорится в сообщении «Адмирала».

Также соболезнования выразили «Авангард» и «Амур».