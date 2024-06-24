Коффи о Гретцки: «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс» в финале-1983. Уэйн набрал 196 очков и сказал: «Я не стану таким великим, как Троттье и Лефлер, если не выиграю Кубок Стэнли»

Теги Айлендерс Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Ги Лефлер Пол Коффи Брайан Троттье Хоккей

Пол Коффи рассказал о том, как Уэйну Гретцки было важно выиграть Кубок Стэнли.

«До сих пор помню, как «Айлендерс» обыграли нас четыре раза подряд в финале Кубка Стэнли в 1983 году. Уэйн набрал 196 очков в том сезоне.

Мы выходим из раздевалки, Уэйн чувствовал себя подавленным. Я говорю: «Эй, мы вернемся».

И он говорит: «Я никогда не стану таким великим, как Брайан Троттье и Ги Лефлер, если не выиграю Кубок Стэнли», – сказал бывший хоккеист «Эдмонтона», а ныне тренер команды Пол Коффи.

В сезоне-1982/83 «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс» (0-4) в финале Кубка Стэнли. Гретцки набрал 196 (71+125) очков в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 38 (12+26) баллов в 16 играх.

Гретцки впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли в 1984 году.

10 комментариев
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А еще после того финала Кевин Лоу с Уэйном шли мимо раздевалки игроков Айлендерс, в которой игроки были обложены льдом и на которых не было живого места. Лоу повернулся и сказал "Вот так выигрываются чемпионства". Через год Эдмонтон держал в руках чашку.
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Намёк на МакДи очевиден.
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Ответ deligy
Гретцки впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли в 23 года ) Сомнительно, что он при этом говорил о величии и страдал от страха никогда не выиграть КС
Он никогда не звездил и просто был расстроен, что с первого раза не получилось.
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Ответ ARAMIS777
Намёк на МакДи очевиден.
Только ему нужно пару кубков. Чего ему и желаю.
+3
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Гретцки впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли в 23 года )
Сомнительно, что он при этом говорил о величии и страдал от страха никогда не выиграть КС
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Макдэвид очень близок к величию Гретцки, лучшего хоккеиста во вселенной!!!!
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С разбегу командой династией не становятся. У Эдмонтона всё случилось по логике вещей. Вынос от Айлендрс очень не приятен, но он был не смертелен.
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Ответ Philatelist79
Только ему нужно пару кубков. Чего ему и желаю.
Несомненно так Ром.
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Цифры конечно запредельные..80/196..16/38
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