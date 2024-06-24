Коффи о Гретцки: «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс» в финале-1983. Уэйн набрал 196 очков и сказал: «Я не стану таким великим, как Троттье и Лефлер, если не выиграю Кубок Стэнли»

Пол Коффи рассказал о том, как Уэйну Гретцки было важно выиграть Кубок Стэнли.

«До сих пор помню, как «Айлендерс» обыграли нас четыре раза подряд в финале Кубка Стэнли в 1983 году. Уэйн набрал 196 очков в том сезоне.

Мы выходим из раздевалки, Уэйн чувствовал себя подавленным. Я говорю: «Эй, мы вернемся».

И он говорит: «Я никогда не стану таким великим, как Брайан Троттье и , если не выиграю Кубок Стэнли», – сказал бывший хоккеист « », а ныне тренер команды .

В сезоне-1982/83 «Эдмонтон» проиграл «Айлендерс» (0-4) в финале Кубка Стэнли. Гретцки набрал 196 (71+125) очков в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 38 (12+26) баллов в 16 играх.

Гретцки впервые в карьере выиграл в 1984 году.