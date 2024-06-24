1243 доллара – стоимость самого дешевого билета на 7-й матч «Флориды» и «Эдмонтона» в финале НХЛ. Цена на первый ярус арены – не менее 3 тысяч долларов

Больше 1200 долларов стоит самый дешевый билет на решающий матч сезона НХЛ.

« » и « » проведут в Санрайзе седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли.

Как пишет Miami Herald, по состоянию на субботу самый дешевый билет на платформе Vivid Seats стоил 1243 доллара (больше 109 тысяч рублей в переводе курса) – в этой цене не учтены налоги и сборы, которые еще увеличат сумму билета.

В этой ценовой категории предлагается приобрести билет на верхний ярус на арены. Отмечается, что на нижний ярус стадиона цена билета составляет не менее 3 тысяч долларов.

В свою очередь, The Hockey News сообщил, что на платформе SeatGeek самый дешевый билет стоит 928 долларов (больше 81 тысячи рублей в переводе курса), но со всеми включенными дополнительными сборами – 1231,50 доллара.

Седьмой матч серии между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.