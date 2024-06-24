1243 доллара – стоимость самого дешевого билета на 7-й матч «Флориды» и «Эдмонтона» в финале НХЛ. Цена на первый ярус арены – не менее 3 тысяч долларов

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон бизнес НХЛ деньги Хоккей

Больше 1200 долларов стоит самый дешевый билет на решающий матч сезона НХЛ.

«Флорида» и «Эдмонтон» проведут в Санрайзе седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли.

Как пишет Miami Herald, по состоянию на субботу самый дешевый билет на платформе Vivid Seats стоил 1243 доллара (больше 109 тысяч рублей в переводе курса) – в этой цене не учтены налоги и сборы, которые еще увеличат сумму билета.

В этой ценовой категории предлагается приобрести билет на верхний ярус на арены. Отмечается, что на нижний ярус стадиона цена билета составляет не менее 3 тысяч долларов.

В свою очередь, The Hockey News сообщил, что на платформе SeatGeek самый дешевый билет стоит 928 долларов (больше 81 тысячи рублей в переводе курса), но со всеми включенными дополнительными сборами – 1231,50 доллара.

Седьмой матч серии между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Начало – в 03:00 по московскому времени.

19 комментариев
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Если об этом узнает ротенберг, он наверняка захочет поставить рекорд по стоимости билета на игру
+33
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+31
походу одна эта игра перебьёт по прибыли прибыль всех матчей кхл в сезоне...
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+13
Там, наверное, половина арены будет из Эдмонтона
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+11
Ответ arisstopane
походу одна эта игра перебьёт по прибыли прибыль всех матчей кхл в сезоне...
в КХЛ есть прибыль?
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Ответ arisstopane
походу одна эта игра перебьёт по прибыли прибыль всех матчей кхл в сезоне...
Этой игрой Флорида заработает примерно 3,5 миллиарда рублей.Одной игрой! Сколько КХЛ на билетах заработало?!
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Ответ Бухло
Если об этом узнает ротенберг, он наверняка захочет поставить рекорд по стоимости билета на игру
1234 рубля.😅😅😅
+6
0
+6
всё это "красивая картинка", по настоящему там бездомные и наркоманы на улицах
+9
-4
+5
Зато у Романа Борисовича самый большой ненастольный хоккей в мире.
+6
-2
+4
Я тут посчитал...В сумме , с учетом продаж атрибутики, паркинга, вип лож, фуд корта и пива, ну и конечно плюс сами билеты, матч принесет организаторам прибыль в 5 миллиардов рублей ( это я в рубли для себя перевел и полного понимания ситуации)
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+4
Ответ Бухло
Если об этом узнает ротенберг, он наверняка захочет поставить рекорд по стоимости билета на игру
в голос
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Ну вот, Флорида дома только географически. Болельщики Эдмонтона уж точно постараются поддержать свою команду
Интересно, с рук тикеты до десятки дойдут?
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+2
продолжают тлеть и загнивать.
+1
0
+1
Ну незнаю, отдать как минимум 3 тыс. долларов, чтобы увидеть как твоя команда проиграет в овертайме 7-го матча финала Кубка Стэнли...))) Плюс ещё билеты до Санрайза и обратно...
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Болелы Эдмонтона переорут тихих флоридцев. Те там как в театре сидят... Лучше бы в Альберте играли седьмую)
+5
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Мы накануне решающего матча финала НХЛ, пусть победит сильнейший.
+1
0
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Ромику не говорите
+4
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+1
Ответ Gord Lane
Я тут посчитал...В сумме , с учетом продаж атрибутики, паркинга, вип лож, фуд корта и пива, ну и конечно плюс сами билеты, матч принесет организаторам прибыль в 5 миллиардов рублей ( это я в рубли для себя перевел и полного понимания ситуации)
доход, не прибыль.
+1
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