Агент Заседы об «Авангарде»: «Договоренностей об обмене нет. Переговоров тоже не было»
Агент Матвея Заседы заявил, что переговоров об обмене игрока в «Авангард» нет.
Ранее появилась информация, что 25‑летний нападающий будет обменян из «Спартака» в омский клуб за 35 миллионов рублей.
«Договоренностей о том, что Матвей будет обменян в «Авангард», нет никаких. Как таковых переговоров тоже не было», – заявил агент игрока Шуми Бабаев.
Заседа провел в минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.