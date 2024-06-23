Агент Заседы об «Авангарде»: «Договоренностей об обмене нет. Переговоров тоже не было»

Агент Матвея Заседы заявил, что переговоров об обмене игрока в «Авангард» нет.

Ранее появилась информация, что 25‑летний нападающий будет обменян из «Спартака» в омский клуб за 35 миллионов рублей.

«Договоренностей о том, что Матвей будет обменян в «Авангард», нет никаких. Как таковых переговоров тоже не было», – заявил агент игрока Шуми Бабаев.

Заседа провел в минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 13 матчей за «Спартак» и набрал 7 (2+5) очков.