Агент Заседы: «Спартак» пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста. Разница по зарплате в предложениях может быть в 50%, но не в 10 раз»

Агент Матвея Заседы высказался об отсутствии уважения к интересам игрока.

Хоккеист является игроком системы « ».

«По Заседе к «Спартаку» постоянно есть предложения. «Спартак» постоянно с этими клубами в контакте, чтобы найти варианты обмена.

Клуб пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста.

«Спартак» делает квалификационное «заградительное» предложение, в котором есть увеличение разницы по деньгам между предложениями от первой и второй команд.

Это и есть лазейка в регламенте, а такого быть не может.

Во-первых, невозможно уже в таком возрасте делать предложение о двустороннем контракте. Во-вторых, разница по зарплате в предложениях между командами может быть в 30%, 40%, 50%, но не как не в 10 раз», – сказал представитель хоккеиста .