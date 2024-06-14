Агент Заседы: «Спартак» пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста. Разница по зарплате в предложениях может быть в 50%, но не в 10 раз»

Теги Спартак Шуми Бабаев КХЛ Матвей Заседа ТАСС Хоккей

Агент Матвея Заседы высказался об отсутствии уважения к интересам игрока.

Хоккеист является игроком системы «Спартака».

«По Заседе к «Спартаку» постоянно есть предложения. «Спартак» постоянно с этими клубами в контакте, чтобы найти варианты обмена.

Клуб пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста.

«Спартак» делает квалификационное «заградительное» предложение, в котором есть увеличение разницы по деньгам между предложениями от первой и второй команд.

Это и есть лазейка в регламенте, а такого быть не может.

Во-первых, невозможно уже в таком возрасте делать предложение о двустороннем контракте. Во-вторых, разница по зарплате в предложениях между командами может быть в 30%, 40%, 50%, но не как не в 10 раз», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

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4 комментария
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Ой ой, что это
Шуми Бабаеву выкручивают руки?
Ну надо же, неприятная да позиция? Обычно этим ты и занимаешься
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Ответ krasno-siniyman
Ой ой, что это Шуми Бабаеву выкручивают руки? Ну надо же, неприятная да позиция? Обычно этим ты и занимаешься
Вот не хотелось бы защищать бабаева, но выкручивают хоккеисту.Ему дают заградительный контракт где за копейки могут мариновать в вышке хоть до посинения, и вы радуетесь этому.При этом на игрока есть спрос в КХЛ.То есть , есть команды которые дадут ему игровое время в КХЛ, и контракт.
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Шуми не шуми!
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