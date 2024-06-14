Агент Заседы: «Спартак» пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста. Разница по зарплате в предложениях может быть в 50%, но не в 10 раз»
Агент Матвея Заседы высказался об отсутствии уважения к интересам игрока.
Хоккеист является игроком системы «Спартака».
«По Заседе к «Спартаку» постоянно есть предложения. «Спартак» постоянно с этими клубами в контакте, чтобы найти варианты обмена.
Клуб пользуется лазейками в регламенте, не уважая интересы хоккеиста.
«Спартак» делает квалификационное «заградительное» предложение, в котором есть увеличение разницы по деньгам между предложениями от первой и второй команд.
Это и есть лазейка в регламенте, а такого быть не может.
Во-первых, невозможно уже в таком возрасте делать предложение о двустороннем контракте. Во-вторых, разница по зарплате в предложениях между командами может быть в 30%, 40%, 50%, но не как не в 10 раз», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Шуми Бабаеву выкручивают руки?
Ну надо же, неприятная да позиция? Обычно этим ты и занимаешься