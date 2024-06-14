Экс-игрок «Спартака» Ткачук о Бабаеве: «Представьте, в НХЛ позволят себе вызывающе высказываться. У каждой стороны свой интерес, бизнес. Упрекать другого – нехорошо»

Алексей Ткачук прокомментировал высказывание Шуми Бабаева.

, агент нападающего , ранее высказался о менеджменте «Спартака»: «Человек с лоснящейся мордой, от жира свисали щеки, улыбался: «Авангард» хочет взять Заседу, посмотрим, как получится». Показывают, что у них яйца больше, чем у остальных».

«Это слишком большой уровень, на котором проводятся переговоры.

Представьте себе, если в будут позволять себе вызывающе высказываться.

В любом случае надо приходить к какому-то единогласию, так как у каждой стороны свой интерес, свой бизнес. И упрекать другого – нехорошо.

Надо просто уметь договариваться с людьми», – сказал серебряный призер чемпионата СССР и обладатель Кубка Шпенглера в составе « » .