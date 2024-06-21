Тренер «Эдмонтона»: «Порой не понимаешь готовность лидеров играть – они нервничают. Когда Макдэвид набирает по 4 очка в 2 матчах подряд – это придает уверенности»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Крис Кноблаух Хоккей

Крис Кноблаух высказался об уверенности «Эдмонтона» из-за игры Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.

«Порой в раздевалке смотришь на лидеров команды и не понимаешь, готовы ли они играть. Они нервничают, испытывают трудности, и это вносит сомнения в команду.

Но когда ты видишь, как Коннор Макдэвид набрал по четыре очка в двух матчах подряд – это придает команде больше уверенности.

Лучшие игроки делают именно так. Когда они готовы играть, они такие: «Все хорошо, мы будем в порядке».

Это придает уверенности всем в раздевалке», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

Символическая сборная «Эдмонтона» всех времен: Макдэвид и Гретцки в одной команде!

4 комментария
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Ответ Курт Кобэйн
возможно я не прав, но, моя мысль такая. кто лучше перенесет перелеты с запада на восток, и обратно, тот и победит. у флориды изначально было преимущество, ибо первые две игры они играли дома, а потом начались перелеты и смены часовых поясов, потом флорида ушла в нокдаун (видимо плохо они плохо перенесли акклиматизацию). как бы я не относился к дэдмонтону, но макдэвид почти лучший в истории хоккея (я застал марио в прайме)
Какая к черту акклиматизация? Там у них с Эдмонтоном 2 часовых пояса. Это не Россия где 9 часовых поясов.
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Ответ Михаил Блинов
Какая к черту акклиматизация? Там у них с Эдмонтоном 2 часовых пояса. Это не Россия где 9 часовых поясов.
тогда вопросов нет просто самолетные ноги.
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