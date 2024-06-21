Тренер «Эдмонтона»: «Порой не понимаешь готовность лидеров играть – они нервничают. Когда Макдэвид набирает по 4 очка в 2 матчах подряд – это придает уверенности»

Крис Кноблаух высказался об уверенности «Эдмонтона» из-за игры Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории , набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.

«Порой в раздевалке смотришь на лидеров команды и не понимаешь, готовы ли они играть. Они нервничают, испытывают трудности, и это вносит сомнения в команду.

Но когда ты видишь, как набрал по четыре очка в двух матчах подряд – это придает команде больше уверенности.

Лучшие игроки делают именно так. Когда они готовы играть, они такие: «Все хорошо, мы будем в порядке».

Это придает уверенности всем в раздевалке», – сказал главный тренер « » Крис Кноблаух.

Символическая сборная «Эдмонтона» всех времен: Макдэвид и Гретцки в одной команде!