Тренер «Эдмонтона»: «Порой не понимаешь готовность лидеров играть – они нервничают. Когда Макдэвид набирает по 4 очка в 2 матчах подряд – это придает уверенности»
Крис Кноблаух высказался об уверенности «Эдмонтона» из-за игры Коннора Макдэвида.
Капитан «Эдмонтона» стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим по четыре очка в двух подряд матчах в финальной серии.
«Порой в раздевалке смотришь на лидеров команды и не понимаешь, готовы ли они играть. Они нервничают, испытывают трудности, и это вносит сомнения в команду.
Но когда ты видишь, как Коннор Макдэвид набрал по четыре очка в двух матчах подряд – это придает команде больше уверенности.
Лучшие игроки делают именно так. Когда они готовы играть, они такие: «Все хорошо, мы будем в порядке».
Это придает уверенности всем в раздевалке», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Символическая сборная «Эдмонтона» всех времен: Макдэвид и Гретцки в одной команде!