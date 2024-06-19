Тренер «Эдмонтона» про 2-3 в финале после 0-3: «Знаю, что многие уже списали нас, но команду это не смущает. На нас давно поставили крест, а мы играем в июне»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Тренер «Эдмонтона» высказался о победе над «Флоридой» (5:3) в 5-м матче финала.

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3. 

«Я знаю, что многие уже списали нас со счетов. Это уже было и в регулярном чемпионате, и ранее по ходу плей-офф. Но команду это не смущает. 

Игроки верят в себя и наслаждаются каждым следующим днем. На нас давно поставили крест, а мы играем в хоккей в июне.

Возвращаемся в Эдмонтон на шестой матч. Есть чему порадоваться», – сказал Крис Кноблаух. 

2 комментария
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Ноблах : пришёл, увидел, победил - будет круто если так будет....
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Можно сказать сам после 0-3 был в чем-то уверен )
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