Тренер «Эдмонтона» про 2-3 в финале после 0-3: «Знаю, что многие уже списали нас, но команду это не смущает. На нас давно поставили крест, а мы играем в июне»

Тренер «Эдмонтона» высказался о победе над «Флоридой» (5:3) в 5-м матче финала.

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3.

«Я знаю, что многие уже списали нас со счетов. Это уже было и в регулярном чемпионате, и ранее по ходу плей-офф. Но команду это не смущает.

Игроки верят в себя и наслаждаются каждым следующим днем. На нас давно поставили крест, а мы играем в хоккей в июне.

Возвращаемся в на шестой матч. Есть чему порадоваться», – сказал Крис Кноблаух.