Ротенберг о подготовке СКА к сезону: «Мы знаем о питании, упражнениях, отдыхе – все контролируем. Дисциплина обеспечивает победу»
Роман Ротенберг рассказал о подготовке хоккеистов СКА к сезону КХЛ.
«Мы общаемся по видеосвязи каждый день. Мы знаем о питании, об упражнениях, об отдыхе. Мы все контролируем.
Дисциплина обеспечивает победу. Здесь нужна дисциплина в первую очередь», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг ранее рассказал о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!».
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