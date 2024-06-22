Ротенберг о подготовке СКА к сезону: «Мы знаем о питании, упражнениях, отдыхе – все контролируем. Дисциплина обеспечивает победу»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о подготовке хоккеистов СКА к сезону КХЛ.

«Мы общаемся по видеосвязи каждый день. Мы знаем о питании, об упражнениях, об отдыхе. Мы все контролируем.

Дисциплина обеспечивает победу. Здесь нужна дисциплина в первую очередь», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг ранее рассказал о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!».

11 комментариев
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+17
а даже не могу представить как он всех игроков достал.
+7
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Хоккей закончился. Последний уходящий выключите свет.
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Потрясающий руководитель! Такой молодой и такой умный! У него столько идей! Наш хоккей в надёжных руках, пока им руководит такой руководитель!
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Ответ Даня Чебыкин
а даже не могу представить как он всех игроков достал.
Не только игроков)))
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Паноптикум.
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Везёт Ромке всё он знает.Как другие команды готовятся к сезону без таких познаний-загадка.
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Сколько ещё провальных плейофф должно пройти , чтобы этот чудесный тренеров убрал себя сам из хоккея ?
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Подготовка Ска к новому сезону - очередное начало конца !!😂😂😂
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Ответ Netto Brutto
Пресс качат Бегит Турник Анжуманя Успех Кубок Спасибо Миллер Газпром
И дальше все вместе смотрим второй раунд по ТВ
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