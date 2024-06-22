Ротенберг о подготовке СКА к сезону: «Мы знаем о питании, упражнениях, отдыхе – все контролируем. Дисциплина обеспечивает победу»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке хоккеистов СКА к сезону КХЛ.

«Мы общаемся по видеосвязи каждый день. Мы знаем о питании, об упражнениях, об отдыхе. Мы все контролируем.

Дисциплина обеспечивает победу. Здесь нужна дисциплина в первую очередь», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг ранее рассказал о создании приложения «Онлайн-тренер СКА»: «Первый подобный проект, целиком и полностью созданный в России!».