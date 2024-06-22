Тай Смит подписал двусторонний контракт с «Каролиной». 17-й номер драфта НХЛ провел сезон в фарм-клубе «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Каролина НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Тай Смит Хоккей

«Каролина» и Тай Смит подписали новый контракт.

24-летний защитник заключил новое соглашение с «Харрикейнс» на один год.

Соглашение является двусторонним: зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 200 тысяч долларов, также 275 тысяч долларов гарантированы.

В ходе этого сезоне Тай Смит перешел в «Каролину» из «Питтсбурга» в результате обмена, в котором Джейк Генцел также стал хоккеистом «Харрикейнс».

Смит при этом продолжил играть в фарм-клубе «Пингвинс». Он набрал 43 (9+34) очка в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Хоккеист был выбран «Нью-Джерси» под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2018.

3 комментария
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Парень большие надежды подавал, неплохо дебютировал за Бесов. Судя по стате проблемы по игре в обороне никуда не делись: 123-8-39-47 и -32 в НХЛ.
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Парень большие надежды подавал, неплохо дебютировал за Бесов. Судя по стате проблемы по игре в обороне никуда не делись: 123-8-39-47 и -32 в НХЛ.
В НХЛ без шансов, только если в КХЛ ехать.
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Ответ Venger80
В НХЛ без шансов, только если в КХЛ ехать.
Согласен, в КХЛ будет звездой
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