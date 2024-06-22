Верхэге про 1:5 от «Эдмонтона»: «Они были голоднее «Флориды». Мы не были активными на старте, нужно начинать лучше»
Картер Верхэге сказал, что «Флориде» нужно лучше начинать игры.
«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3).
«Они были голоднее нас и вышли на игру с большим желанием. Мы не были очень активными на старте, и они захватили инициативу.
Я думаю, что нам нужно прибавить. Нам нужно начинать лучше», – сказал Верхэге.
Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).
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