Верхэге про 1:5 от «Эдмонтона»: «Они были голоднее «Флориды». Мы не были активными на старте, нужно начинать лучше»

Картер Верхэге сказал, что «Флориде» нужно лучше начинать игры.

«Пантерс» уступили « » в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3).

«Они были голоднее нас и вышли на игру с большим желанием. Мы не были очень активными на старте, и они захватили инициативу.

Я думаю, что нам нужно прибавить. Нам нужно начинать лучше», – сказал .

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

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