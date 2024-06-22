Верхэге про 1:5 от «Эдмонтона»: «Они были голоднее «Флориды». Мы не были активными на старте, нужно начинать лучше»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге сказал, что «Флориде» нужно лучше начинать игры.

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3). 

«Они были голоднее нас и вышли на игру с большим желанием. Мы не были очень активными на старте, и они захватили инициативу. 

Я думаю, что нам нужно прибавить. Нам нужно начинать лучше», – сказал Верхэге

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Весь первый период Флорида вообще не пыталась войти в зону с контролем - одни тупые вбросы и дальше сумбурная борьба, которая часто заканчивалась потерями и быстрыми контратаками. Как только Флорида стала пытаться с контролем атаковать, начались броски и моменты. Вопрос возникает: это установка такая Мориса, Эдмонтон оставлял только варианты с вбросами (я так не считаю) или игроки Пантер просто очковали и предельно упрощали игру? В общем, однозначно нужна уверенность тренера в 7й игре и коррективы во всей игре, не точечные.
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий