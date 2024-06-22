Кубок Стэнли. Финал. «Эдмонтон» примет «Флориду» при 2-3 в серии

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«Эдмонтон» примет «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Эдмонтон – Флорида
Дата проведения
22 июня, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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101 комментарий
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Ответ Alkiviad7
Уже писал, что мне Флорида напомнила топовый Ванкувер 2011 года. Те тоже выиграли 2 игры и были уже уверены, что серию взяли. Ведь по рассказам Здено Хары на раскатке перед третьей игрой (которая закончилась 8-1) они увидели как игроки Ванкувер репетируют, как будут передавать кубок и их это сильно замотивировало, да и сами игроки Ванкувера потом рассказывали, что расспрашивали сколько можно пригласить членов семьи на лед во время награждения. В итоге Бостон затащил серию в 7 игру, а там на льду Ванкувера сломал их психологически 4-0. Если Флорида хочет выигрывать, то нужно делать в этой игре, потому что в 7 игре психологически уже будет сложно переломить, давление будет нереальное. Да и в принципе чемпионское окно Флориды закрывается, на следующий сезон, почти половина команды выходит на рынок неограниченно свободных агентов. По этому сегодняшняя игра последний шанс взять кубок.
Лапшу вешает Хара - никто в здравом уме не будет готовиться к празднованию при счете 2-0 в серии.
+40
-3
+37
Нейтральные болельщики хотят драмы - "3-3"
+42
-5
+37
Кошки, пора закрывать серию!
+51
-20
+31
Эдмонтону перетащить серию во флоридские болота!
+46
-21
+25
Уже писал, что мне Флорида напомнила топовый Ванкувер 2011 года. Те тоже выиграли 2 игры и были уже уверены, что серию взяли. Ведь по рассказам Здено Хары на раскатке перед третьей игрой (которая закончилась 8-1) они увидели как игроки Ванкувер репетируют, как будут передавать кубок и их это сильно замотивировало, да и сами игроки Ванкувера потом рассказывали, что расспрашивали сколько можно пригласить членов семьи на лед во время награждения. В итоге Бостон затащил серию в 7 игру, а там на льду Ванкувера сломал их психологически 4-0. Если Флорида хочет выигрывать, то нужно делать в этой игре, потому что в 7 игре психологически уже будет сложно переломить, давление будет нереальное. Да и в принципе чемпионское окно Флориды закрывается, на следующий сезон, почти половина команды выходит на рынок неограниченно свободных агентов. По этому сегодняшняя игра последний шанс взять кубок.
+29
-7
+22
За Эдмонтон! Конор, подари стране чудо ❤️‍🔥
+27
-15
+12
https://images4.imagebam.com/75/60/c2/MEU7VQW_o.jpg
+12
-2
+10
Ответ DevilsFan
Эдмонтон имеет психологическое преимущество. Им терять нечего уже третью игру, и две победы. МакДи деморализовал Флориду своими 8 очками. У пантер вся надежда на Боба, если будет тащить, то есть шанс.
В прошлом матче Флорида почти вернулась с 1:4, так что не думаю, что у них психологические проблемы.
Одна победа осталась
+11
-1
+10
И сейчас не пора!Господь всемилостивый храни Эдмонтон.Let’s go🛢🛢🛢
+14
-5
+9
за 7 матч
+12
-4
+8
Эдмонтон имеет психологическое преимущество. Им терять нечего уже третью игру, и две победы. МакДи деморализовал Флориду своими 8 очками. У пантер вся надежда на Боба, если будет тащить, то есть шанс.
+10
-4
+6
Серия закончится во флориде
+7
-1
+6
Ответ Вадим Сидоров
Нейтральные болельщики хотят драмы - "3-3"
А болельщики обеих команд не хотят инфаркт:)
+5
0
+5
Тут все просто.
Но много если)
И вот если Эдмонтон затащит с 0-3, то это круче, чем Кросби/Малкин 2009 с 0-2.
И круче всех кубков Великого)
Тут и с хоккеем можно закончить)Доказывать будет нечего.

До встречи ночью , друзья
+5
-1
+4
Я из лагеря Молний. Мак 97 - великий хоккеист. Но кубки берет команда. Думаю, что 4 -2, Флорида. Рад тому, что финал на корню уничтожил два вопроса: за что бобру 10 миллионов и крут ли Мак?
+4
0
+4
На удачу
"Ботаники - самый опасный вид грибников"
https://dzen.ru/a/YEyxohJqPUVaf4yA
+5
-1
+4
Ответ Рита Ктинидина
Канаде. 31 год люди ждут праздника) если Конор возьмёт кубок, это будет соизмеримо тому, что сделал для Аргентины Месси в 2022 году))
Тогда нужно 2 чуда.
Сегодня и в понедельник...
Чудо чудное по-русски ))
+4
0
+4
За Эдмонтон 🤘🤘🤘
+3
0
+3
За Эдмонтон! Удачи Драйзайтлю и Ко.
+11
-8
+3
Редко смотрю НХЛ , но сегодня чуйка , что может быть последний матч
Флорида очень симпатичная команда
Желаю им взять КС
Флорида заслужила
+3
0
+3
Go - go Canada
+4
-1
+3
Никто не против , если всё решится после 7-й игры ?
Let ’s go Oilers ! А далее посмотрим! :)
+5
-2
+3
Не, ну если сегодня сравняют... Это будет просто нереально крутой финал ))
+2
0
+2
Ответ albert_lucky
За Бобровского, Куликова, Тарасенко, Баркова и Ткачука! Выиграть кубок в логове врага вдвойне ценно!
какого врага ? перегрелся на солнце ?
+9
-7
+2
Давайте уж 7-й матч в серии и 48 очков канадца в ПО.
+4
-2
+2
Ответ Дима Миронов
Получается Торонто 45 году с 0-3 выиграла уже? Ничего нового не увидим?)
В 42.
+3
-1
+2
Ответ Sonnyanderson
Тут все просто. Но много если) И вот если Эдмонтон затащит с 0-3, то это круче, чем Кросби/Малкин 2009 с 0-2. И круче всех кубков Великого) Тут и с хоккеем можно закончить)Доказывать будет нечего. До встречи ночью , друзья
Думаю кому, как не МакДи с компанией сделать чудо на льду.
А самое прикольное, что насколько залётными пассажирами были Пантеры в прошлогоднем финале, настолько же залётные Ойлерз в этом, но спорт лучший судья.
+4
-2
+2
Ответ Alkiviad7
Уже писал, что мне Флорида напомнила топовый Ванкувер 2011 года. Те тоже выиграли 2 игры и были уже уверены, что серию взяли. Ведь по рассказам Здено Хары на раскатке перед третьей игрой (которая закончилась 8-1) они увидели как игроки Ванкувер репетируют, как будут передавать кубок и их это сильно замотивировало, да и сами игроки Ванкувера потом рассказывали, что расспрашивали сколько можно пригласить членов семьи на лед во время награждения. В итоге Бостон затащил серию в 7 игру, а там на льду Ванкувера сломал их психологически 4-0. Если Флорида хочет выигрывать, то нужно делать в этой игре, потому что в 7 игре психологически уже будет сложно переломить, давление будет нереальное. Да и в принципе чемпионское окно Флориды закрывается, на следующий сезон, почти половина команды выходит на рынок неограниченно свободных агентов. По этому сегодняшняя игра последний шанс взять кубок.
При 3:0 в серии и уверенном взятии Флоридой ключевой ,как казалось, третьей игры, в своем посте в ответ кому то я предложил - давай квартира на квартиру ,что Флорида возмёт кубок . Я предполагал в своих постах до серии что Эдмонтон это акула, которой палец в рот не клади. Но , чтобы эта акула поле третьего нокдауна так вцепилась я предположить не мог. И хорошо, что на мой спор ответа не было. А то бы мое очко сжалось бы уже до комариного. )
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Нейтральные болельщики хотят драмы - "3-3"
Но ты то не нейтральный,что ты за них говоришь?)
Я ведь помню твою боль после 3:0 и как ты называл посредственностью Флориду,а яростно ***чил на Конора,нейтральные говорит😂
+2
0
+2
Ответ Кино Музыка
На удачу "Ботаники - самый опасный вид грибников" https://dzen.ru/a/YEyxohJqPUVaf4yA
Боже, я ждал этот комментарий!
+2
0
+2
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