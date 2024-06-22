Кубок Стэнли. Финал. «Эдмонтон» примет «Флориду» при 2-3 в серии
«Эдмонтон» примет «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли.
Финал
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Эдмонтон» примет «Флориду» в шестом матче финала Кубка Стэнли.
Финал
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Одна победа осталась
Но много если)
И вот если Эдмонтон затащит с 0-3, то это круче, чем Кросби/Малкин 2009 с 0-2.
И круче всех кубков Великого)
Тут и с хоккеем можно закончить)Доказывать будет нечего.
До встречи ночью , друзья
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Сегодня и в понедельник...
Чудо чудное по-русски ))
Флорида очень симпатичная команда
Желаю им взять КС
Флорида заслужила
Let ’s go Oilers ! А далее посмотрим! :)
А самое прикольное, что насколько залётными пассажирами были Пантеры в прошлогоднем финале, настолько же залётные Ойлерз в этом, но спорт лучший судья.
Я ведь помню твою боль после 3:0 и как ты называл посредственностью Флориду,а яростно ***чил на Конора,нейтральные говорит😂