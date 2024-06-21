Райан Ломберг: «Ткачак – один из лучших хоккеистов в мире, один из главных лидеров «Флориды». Когда такие парни подают пример, остальные тянутся за ними»
Райан Ломберг считает Мэттью Ткачака одним из лучших игроков в мире.
Форвард «Пантерс» набрал 22 (6+16) очков в 22 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
«Он один из лучших хоккеистов в мире.
Он один из наших главных лидеров, поэтому когда такие парни, как Мэттью, подают пример, все остальные тоже тянутся за ними, потому что они ведут нас за собой», – сказал нападающий «Флориды» Райан Ломберг.