Райан Ломберг: «Ткачак – один из лучших хоккеистов в мире, один из главных лидеров «Флориды». Когда такие парни подают пример, остальные тянутся за ними»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Райан Ломберг Хоккей

Райан Ломберг считает Мэттью Ткачака одним из лучших игроков в мире.

Форвард «Пантерс» набрал 22 (6+16) очков в 22 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Он один из лучших хоккеистов в мире.

Он один из наших главных лидеров, поэтому когда такие парни, как Мэттью, подают пример, все остальные тоже тянутся за ними, потому что они ведут нас за собой», – сказал нападающий «Флориды» Райан Ломберг.

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