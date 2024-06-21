Экхольм сравнил Макдэвида с Ибрагимовичем: «Игроки одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей»

Теги Милан Златан Ибрагимович Кубок Стэнли Эдмонтон серия А Италия НХЛ Маттиас Экхольм Коннор Макдэвид Хоккей

Маттиас Экхольм сравнил Коннора Макдэвида со Златаном Ибрагимовичем.

Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

Шведский защитник «Ойлерс» ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить Коннора Макдэвида.

«Сложный вопрос. Он наш Златан Ибрагимович. В любом случае это, пожалуй, самая близкая аналогия, которую я могу придумать.

Они абсолютно разные люди. Златан – общительный и немного дерзкий в этом отношении. Коннор, вероятно, немного более сдержан.

Но на площадке они являются игроками одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей», – сказал Маттиас Экхольм.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
видно что далёк от футбола, никогда ибрагимович не решал матчи особенно в важных
+8
-2
+6
Ибра физические данные+ пластика, эгоист.
МакДи, может забивать пачками, как Месси, но в первую очередь думает о пасе, партнерах:с невероятным игровым мышление и скоростью принятия верных решений, ну и катание невероятное.
+6
-1
+5
Ответ Ant-84
Уже недавно где-то обсуждали статус Ибрагимовича) Он всегда рядом с топами, но супертопом никогда не был Вот его результаты в голосованиях на Золотой Мяч 2003 - 20-21 2004 - 14 2005 - 8 2006 - 2007 - 7 2008 - 8 2009 - 7 2010 - 2011 - 2012 - 10 2013 - 4 2014 - 13 2015 - 11 2016 - 13 Накидывайте варианты, кто из НХЛ долго в топ-10, топ-20, но в топ-3 на тот же Харт не был?
ЗМ вообще не показатель, абсолютно дискредитировали себя липовыми награждением 1го аргентинца.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий