Экхольм сравнил Макдэвида с Ибрагимовичем: «Игроки одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей»
Маттиас Экхольм сравнил Коннора Макдэвида со Златаном Ибрагимовичем.
Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.
Шведский защитник «Ойлерс» ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить Коннора Макдэвида.
«Сложный вопрос. Он наш Златан Ибрагимович. В любом случае это, пожалуй, самая близкая аналогия, которую я могу придумать.
Они абсолютно разные люди. Златан – общительный и немного дерзкий в этом отношении. Коннор, вероятно, немного более сдержан.
Но на площадке они являются игроками одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей», – сказал Маттиас Экхольм.
МакДи, может забивать пачками, как Месси, но в первую очередь думает о пасе, партнерах:с невероятным игровым мышление и скоростью принятия верных решений, ну и катание невероятное.