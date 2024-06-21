Экхольм сравнил Макдэвида с Ибрагимовичем: «Игроки одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей»

Маттиас Экхольм сравнил Коннора Макдэвида со Златаном Ибрагимовичем.

Капитан « » является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

Шведский защитник «Ойлерс» ответил на вопрос о том, с кем можно сравнить .

«Сложный вопрос. Он наш Златан Ибрагимович. В любом случае это, пожалуй, самая близкая аналогия, которую я могу придумать.

Они абсолютно разные люди. Златан – общительный и немного дерзкий в этом отношении. Коннор, вероятно, немного более сдержан.

Но на площадке они являются игроками одного типа, могут полностью доминировать и решать исходы матчей», – сказал .