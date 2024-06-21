Генменеджер «Амура» об уходе Коршкова: «Никакой трагедии не произошло. Иногда нам бывает недостаточно просто предложить хорошие или отличные условия»

Вадим Покотило рассказал об уходе Егора Коршкова из «Амура».

– Команду покинул лучший бомбардир – . Насколько ощутима его потеря, и почему не удалось его удержать?

– Наш главный тренер, и руководство клуба его в этом поддерживает, исходит из того, что результат делают не личности, а команда. Поэтому никакой трагедии не произошло. Да, Егор – важная часть нашего результата в прошлом сезоне, большое ему спасибо за игру, но заменить его способны и Девин Броссо, и Алекс Гальченюк. Рассчитываем на них как на одних из лидеров команды.

Переговорный процесс с Егором Коршковым, в сущности, и не начинался. Сразу после того, как мы завершили выступление в плей-офф, у нас состоялся откровенный разговор, и Егор уведомил нас о том, что покинет команду. До обсуждения деталей возможного нового контракта дело не дошло.

Это, кстати, еще раз показывает те сложности, с которыми в селекционном процессе сталкиваются дальневосточные клубы. Иногда нам бывает недостаточно просто предложить хорошие или даже отличные условия. В дело вмешиваются факторы географической удаленности, пожелания семьи и другие интересы. Но, думаю, наш клуб находится на правильном пути, и уже через пару сезонов эта тенденция изменится, – сказал генеральный менеджер хабаровского клуба.