Генменеджер «Амура» об уходе Коршкова: «Никакой трагедии не произошло. Иногда нам бывает недостаточно просто предложить хорошие или отличные условия»

Теги Амур переходы Вадим Покотило КХЛ Алекс Гальченюк Андрей Мартемьянов Егор Коршков Матч ТВ Девин Броссо Хоккей

Вадим Покотило рассказал об уходе Егора Коршкова из «Амура».

 – Команду покинул лучший бомбардир – Егор Коршков. Насколько ощутима его потеря, и почему не удалось его удержать?

– Наш главный тренер, и руководство клуба его в этом поддерживает, исходит из того, что результат делают не личности, а команда. Поэтому никакой трагедии не произошло. Да, Егор – важная часть нашего результата в прошлом сезоне, большое ему спасибо за игру, но заменить его способны и Девин Броссо, и Алекс Гальченюк. Рассчитываем на них как на одних из лидеров команды.

Переговорный процесс с Егором Коршковым, в сущности, и не начинался. Сразу после того, как мы завершили выступление в плей-офф, у нас состоялся откровенный разговор, и Егор уведомил нас о том, что покинет команду. До обсуждения деталей возможного нового контракта дело не дошло.

Это, кстати, еще раз показывает те сложности, с которыми в селекционном процессе сталкиваются дальневосточные клубы. Иногда нам бывает недостаточно просто предложить хорошие или даже отличные условия. В дело вмешиваются факторы географической удаленности, пожелания семьи и другие интересы. Но, думаю, наш клуб находится на правильном пути, и уже через пару сезонов эта тенденция изменится, – сказал генеральный менеджер хабаровского клуба. 

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