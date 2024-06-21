«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на год. Швед набрал 60 очков в 60 играх в регулярке АХЛ за фарм «Кэнакс»

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Линус Карлссон Эбботсфорд Коул Макуорд Хоккей

«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Линусом Карлссоном на год.

Соглашение с 24-летним игроком является двусторонним. 

В минувшем сезоне Карлссон дебютировал в НХЛ, сыграв 4 матча в регулярном чемпионате и еще 2 в плей-офф. 

Швед стал лучшим бомбардиром фарма «Кэнакс» в АХЛ – 60 (23+37) очков в 60 играх регулярки. В 6 играх в Кубке Колдера нападающий забросил 2 шайбы. 

Кроме того, клуб подписал двусторонний контракт на год с 23-летним защитником Коулом Макуордом. В его активе 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне и 57 в АХЛ (17 очков, 4+13). 

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3 комментария
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Ответ TalentHead
Еще бы научить их не сдуваться в плей-офф, а то когда заканчивается любительский бокс в шлемах и перчатках и начинается грязная драка в подворотне все они как-то затухают.
С опытом придет, касатки этого созыва впервый раз понюхали пороху в кубковых разборках, у них все впереди. Москва не сразу строилась
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Ожидаемо, оба для глубины. Периодически будут привлекаться к основе. Дешевые и полезные работяги, точно пригодятся. Кувер будет очень интересен, банда подбирается что надо. Лидеры в соку, еще долго шуметь будут в кубке. Хьюз вообще деф топ 2 лиги, Демко кипер топ 5, Петерссон нап топ 10, Миллер и Бозер очень круты. Надо добавить в топ 6, вместо Линдхольма, договориться с Джошуа и с Задоровым решить, а доя глубины у Касаток деньги есть. Дерзайте. Не посрамите Пашу Буре.
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Ответ SLAPSHOT KINGS BET
Ожидаемо, оба для глубины. Периодически будут привлекаться к основе. Дешевые и полезные работяги, точно пригодятся. Кувер будет очень интересен, банда подбирается что надо. Лидеры в соку, еще долго шуметь будут в кубке. Хьюз вообще деф топ 2 лиги, Демко кипер топ 5, Петерссон нап топ 10, Миллер и Бозер очень круты. Надо добавить в топ 6, вместо Линдхольма, договориться с Джошуа и с Задоровым решить, а доя глубины у Касаток деньги есть. Дерзайте. Не посрамите Пашу Буре.
Еще бы научить их не сдуваться в плей-офф, а то когда заканчивается любительский бокс в шлемах и перчатках и начинается грязная драка в подворотне все они как-то затухают.
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