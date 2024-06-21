«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на год. Швед набрал 60 очков в 60 играх в регулярке АХЛ за фарм «Кэнакс»

«Ванкувер» продлил контракт с форвардом Линусом Карлссоном на год.

Соглашение с 24-летним игроком является двусторонним.

В минувшем сезоне дебютировал в , сыграв 4 матча в регулярном чемпионате и еще 2 в плей-офф.

Швед стал лучшим бомбардиром фарма «Кэнакс» в АХЛ – 60 (23+37) очков в 60 играх регулярки. В 6 играх в Кубке Колдера нападающий забросил 2 шайбы.

Кроме того, клуб подписал двусторонний контракт на год с 23-летним защитником Коулом Макуордом. В его активе 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне и 57 в (17 очков, 4+13).