Подколзин о Ванкувере: «Цены на недвижимость – самые высокие в Канаде. С Лос-Анджелесом можно сравнить. Налоги большие. Не хотелось бы жить только на зарплату АХЛ»

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин поделился мыслями о ценах на недвижимость в Канаде.

Российский нападающий выступает в «Ванкувере» с 2021 года.

– Все еще живете рядом с ареной?

– Да, пока это самый удобный вариант. Может быть, на следующий сезон найдем что-то побольше.

Цены на недвижимость здесь очень высокие – самые высокие в Канаде. Только с Калифорнией, с Лос-Анджелесом, можно сравнить. Тут налоги большие.

Жизнь здесь тоже дорогая, но мы выигрываем по сравнению с Америкой в том плане, что получаем зарплату в американских долларах, а живем по канадским.

– Было ощутимо, когда вас спускали в АХЛ?

– Да, ощутимо. Мне повезло, что я полтора сезона провел в НХЛ. Жить только на зарплату АХЛ не хотелось бы, – сказал Василий Подколзин.

1 комментарий
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Вась, еще один такой сезон и можно будет чемоданчики то паковать.
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