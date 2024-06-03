Подколзин о Ванкувере: «Цены на недвижимость – самые высокие в Канаде. С Лос-Анджелесом можно сравнить. Налоги большие. Не хотелось бы жить только на зарплату АХЛ»

Василий Подколзин поделился мыслями о ценах на недвижимость в Канаде.

Российский нападающий выступает в « » с 2021 года.

– Все еще живете рядом с ареной?

– Да, пока это самый удобный вариант. Может быть, на следующий сезон найдем что-то побольше.

Цены на недвижимость здесь очень высокие – самые высокие в Канаде. Только с Калифорнией, с Лос-Анджелесом, можно сравнить. Тут налоги большие.

Жизнь здесь тоже дорогая, но мы выигрываем по сравнению с Америкой в том плане, что получаем зарплату в американских долларах, а живем по канадским.

– Было ощутимо, когда вас спускали в ?

– Да, ощутимо. Мне повезло, что я полтора сезона провел в . Жить только на зарплату АХЛ не хотелось бы, – сказал .