«Амур» пожелал Кушанашвили скорейшего выздоровления: «Недуг будет повержен, и мы снова встретимся на хоккее в Хабаровске!»

«Амур» пожелал Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления.

«Желаем нашему другу Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления. Недуг будет повержен, и мы снова встретимся на хоккее в Хабаровске! 🧡🖤🧡»

Ранее сообщалось, что у 52-летний телеведущий попал в реанимацию.

С 2023 года Отар занимает должность медиадиректора медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

Кушанашвили на льду в матче «Амура»: «Всех хабаровских тигриц с праздником! Заявляю как злейший враг женщины по имени Филипп Киркоров. Кланяюсь губернатору Дегтяреву, хотя его и нет»