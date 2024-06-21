«Амур» пожелал Кушанашвили скорейшего выздоровления: «Недуг будет повержен, и мы снова встретимся на хоккее в Хабаровске!»

Теги Амур светская хроника Отар Кушанашвили КХЛ Здоровье Хоккей

«Амур» пожелал Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления.

«Желаем нашему другу Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления. Недуг будет повержен, и мы снова встретимся на хоккее в Хабаровске! 🧡🖤🧡»

Ранее сообщалось, что у 52-летний телеведущий попал в реанимацию

С 2023 года Отар занимает должность медиадиректора медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

Кушанашвили на льду в матче «Амура»: «Всех хабаровских тигриц с праздником! Заявляю как злейший враг женщины по имени Филипп Киркоров. Кланяюсь губернатору Дегтяреву, хотя его и нет»

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