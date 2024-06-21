Гуска не останется в КХЛ. Словацкий вратарь близок к возвращению в Северную Америку («Вброс по борту»)

Словацкий вратарь Адам Гуска не останется в КХЛ.

27-летний голкипер провел два последних сезона в « ».

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел за нижегородцев 45 матчей (20 побед, 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55). Также сыграл 1 матч в плей-офф.

По данным телеграм-канала «Вброс по борту», Гуска близок к возвращению в Северную Америку.

Ранее словак выступал в системе «Рейнджерс». В 2022 году он стал неограниченно свободным агентом в (группа 6), так как соответствовал ряду критериев (25+ лет, три сезона в профессиональном хоккее, менее 28 игр в НХЛ).