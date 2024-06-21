Гуска не останется в КХЛ. Словацкий вратарь близок к возвращению в Северную Америку («Вброс по борту»)

Теги Торпедо возможные переходы НХЛ КХЛ Адам Гуска Хоккей

Словацкий вратарь Адам Гуска не останется в КХЛ.

27-летний голкипер провел два последних сезона в «Торпедо». 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел за нижегородцев 45 матчей (20 побед, 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55). Также сыграл 1 матч в плей-офф. 

По данным телеграм-канала «Вброс по борту», Гуска близок к возвращению в Северную Америку.

Ранее словак выступал в системе «Рейнджерс». В 2022 году он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ (группа 6), так как соответствовал ряду критериев (25+ лет, три сезона в профессиональном хоккее, менее 28 игр в НХЛ). 

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5 комментариев
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Не очень то он и нужен.
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Неужели настолько не хватает у них вратарей
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Он UFA, пойдет туду, куда позвали. Рейнджерам он не нужен, там комплект. Будет 3-им где-нибудь, так, на замену бекапа на случай травмы.
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Удачи за океаном! Неплохой кипер, но не плей-оффский…
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Жаль .Хороший вратарь.
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