Гуска не останется в КХЛ. Словацкий вратарь близок к возвращению в Северную Америку («Вброс по борту»)
Словацкий вратарь Адам Гуска не останется в КХЛ.
27-летний голкипер провел два последних сезона в «Торпедо».
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ он провел за нижегородцев 45 матчей (20 побед, 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,55). Также сыграл 1 матч в плей-офф.
По данным телеграм-канала «Вброс по борту», Гуска близок к возвращению в Северную Америку.
Ранее словак выступал в системе «Рейнджерс». В 2022 году он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ (группа 6), так как соответствовал ряду критериев (25+ лет, три сезона в профессиональном хоккее, менее 28 игр в НХЛ).