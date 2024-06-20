Зарипов о Кубке Гагарина: «Был удивлен, что «Металлург» в финале на первый взгляд не испытал трудностей. Хотя я знаю, что это только видимость»

Теги Металлург Мг Локомотив Данис Зарипов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Данис Зарипов высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024.

 В финальной серии клуб обыграл «Локомотив» (4-0 в серии).

– Это ваш первый год без хоккея, скучаете? 

– Как я могу не скучать. Очень скучаю, ведь всю жизнь отдал хоккею. Теперь приходится как-то без него. Теперь смотрю со стороны. Сейчас вот слежу за финалом Кубка Стэнли. До этого следил на Кубком Гагарина.

– И как вам результаты сезона Континентальной хоккейной лиги?

– Признаюсь, немного удивлен был, что «Металлург» дошел до конца и в финале на первый взгляд не испытал трудностей. Хотя я знаю, что это только видимость, и за каждую победу ребята отдают себя полностью. Очень рад за них, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

3 комментария
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Локомотив совсем плохо смотрелся
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+4
Перед серией все, почти без исключений, ставили на Локо.
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+4
Ответ Shnur
Перед серией все, почти без исключений, ставили на Локо.
только те у которых нет мозгов, ибо все видели потуги локо с авой без тренера.
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