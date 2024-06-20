Макдэвид набирает в среднем 1,63 очка за матч в плей-офф – второй показатель в истории. Лучше только у Гретцки, Лемье – 3-й

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид показывает второй результат в плей-офф по очкам в среднем за матч.

Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

На данный момент канадский форвард занимает второе место в истории плей-офф НХЛ по набранным очкам в среднем за матч – 1,62 (72 матча).

Коннор Макдэвид уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей).

На третьей позиции располагается Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр).

Четвертым идет Барри Педерсон (1,53; 34 матча), пятым – Леон Драйзайтль (1,49; 72 матча), шестым – Нэтан Маккиннон (1,30; 88 матчей).

24 комментария
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Ответ electrofood
Похоже реально некстван
На девятый сезон зрители начали что-то подозревать.
+27
-1
+26
та не. бегунок только стату бьет в регулярке. сдуется как пить дать. надо было себя экономить как умные игроки.
+24
-4
+20
Похоже реально некстван
+19
-1
+18
Уже из принципа хочется, что бы он и Эдмонтон взяли кубок , что бы посмотреть как потом будут придумывать комментаторы нарративы про то, какой он не такой и что он не о чем.
+22
-6
+16
Ответ Andry 72
Где же Кучеров,Овечкин?
Куч 13й. Ови и близко к топу не подобрался.
+14
-1
+13
Где же Кучеров,Овечкин?
+15
-3
+12
Вот еще интересная статистика:

Наибольшее количество очков в первых 5 играх финала Кубка Стэнли (последние 75 сезонов):

Марио Лемье — 12
Коннор Макдэвид — 11
Брайан Лич — 9
Даниэль Бриер — 9
Майк Босси — 9
Марк Стоун — 9
+13
-1
+12
Гретцки,Лемье и Макдэвид-Отец,Сын и Святой Дух хоккея.
+13
-2
+11
ну так он хоккеист, а не будущий депутат
+16
-6
+10
Ответ Andry 72
Где же Кучеров,Овечкин?
В голове у ура-патриотов)
+16
-7
+9
Ответ dorofeyev
Вот еще интересная статистика: Наибольшее количество очков в первых 5 играх финала Кубка Стэнли (последние 75 сезонов): Марио Лемье — 12 Коннор Макдэвид — 11 Брайан Лич — 9 Даниэль Бриер — 9 Майк Босси — 9 Марк Стоун — 9
неужели тут нет Гретцки
+7
0
+7
Ответ ЗлойМайор
та не. бегунок только стату бьет в регулярке. сдуется как пить дать. надо было себя экономить как умные игроки.
в регулярке и в Канадском дивизионе))
+7
-2
+5
Ответ Radik_2.0
неужели тут нет Гретцки
В первом его финале Гретцки был размотан Айлами 4:0. Так очень много очков не наберешь
+5
-1
+4
Ответ Andry 72
Где же Кучеров,Овечкин?
Овечкина в принципе смешно пытаться сравнивать. Совершенно разные амплуа. Овечкин в целом снайпер и на этом все. А теперь уже и постаревший снайпер. Главное, тупую пропаганду не слушать о его космическом величии, а относится трезво.
Вот Кучерова можно. Но и то - даже у него другая позиция. Ну и, как результат сравнения, игровые недостатки видны невооруженным глазом.
Величайшая грусть не от того, что у наших игроков нет той же результативности, как у Мака, а от того, что они периодически растворяются в плей-офф (и даже к Кучерову это относится вопреки мифу). А кое-кто и вовсе регулярно.
+7
-3
+4
Ответ Latenight Radio
На девятый сезон зрители начали что-то подозревать.
Ну так то логично, не по первым же сезонам судить? Сколько мы таких уже видели :)
+5
-1
+4
Когда уже у нас в хоккее появятся игроки хотя бы близкого уровня к Макдэвиду в СССР были звезды ,которые по мастерству были близки и сопоставимы со звёздами НХЛ ,с ностальгией пересматриваю Кубок Канады 87 года,лучший финал,лучший хоккей от двух Величайших команд
+4
-1
+3
Ответ Smiley Wiggly
Куч 13й. Ови и близко к топу не подобрался.
Так он всё таки Топ или не Топ,я уже запутался 🤷‍♂️
+3
-1
+2
Ответ DeepintheHole
Грустно от того, что такая пропасть между ним и всеми остальными. Наверное, даже в футболе нет такого. И, на мой личный взгляд, ничего хорошего и нормального в этом нет.
Уникум. Таких в истории хоккея немного. Орр, Гретцки, Лемье, Макдэвид, может еще 2-3 можно добавить. Не может быть таких уникальных игроков много, а уж в одно время, тем более.
+3
-1
+2
Надо же : и супер Марио уже обогнал. Впрочем, посмотрим на стату Макдэвида в конце его карьеры..
+1
0
+1
Ответ electrofood
Ну так то логично, не по первым же сезонам судить? Сколько мы таких уже видели :)
Правильно, по девятым.
0
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Ответ Radik_2.0
неужели тут нет Гретцки
Если б Лемье играл бы так долго, как Грецки, то там бы был другой лидер. Но это если бы да кабы..
+1
-1
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Ответ Нет Его
В голове у ура-патриотов)
Вместе с обладателем кон смайта Бобром.
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