Макдэвид набирает в среднем 1,63 очка за матч в плей-офф – второй показатель в истории. Лучше только у Гретцки, Лемье – 3-й

Коннор Макдэвид показывает второй результат в плей-офф по очкам в среднем за матч.

Капитан « » является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

На данный момент канадский форвард занимает второе место в истории плей-офф по набранным очкам в среднем за матч – 1,62 (72 матча).

уступает по этому показателю только – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей).

На третьей позиции располагается Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр).

Четвертым идет Барри Педерсон (1,53; 34 матча), пятым – (1,49; 72 матча), шестым – Нэтан Маккиннон (1,30; 88 матчей).