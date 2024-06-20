Макдэвид набирает в среднем 1,63 очка за матч в плей-офф – второй показатель в истории. Лучше только у Гретцки, Лемье – 3-й
Коннор Макдэвид показывает второй результат в плей-офф по очкам в среднем за матч.
Капитан «Эдмонтона» является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.
На данный момент канадский форвард занимает второе место в истории плей-офф НХЛ по набранным очкам в среднем за матч – 1,62 (72 матча).
Коннор Макдэвид уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки – 1,84 очка в среднем за игру (208 матчей).
На третьей позиции располагается Марио Лемье – 1,61 очка за матч (107 игр).
Четвертым идет Барри Педерсон (1,53; 34 матча), пятым – Леон Драйзайтль (1,49; 72 матча), шестым – Нэтан Маккиннон (1,30; 88 матчей).
Наибольшее количество очков в первых 5 играх финала Кубка Стэнли (последние 75 сезонов):
Марио Лемье — 12
Коннор Макдэвид — 11
Брайан Лич — 9
Даниэль Бриер — 9
Майк Босси — 9
Марк Стоун — 9
Вот Кучерова можно. Но и то - даже у него другая позиция. Ну и, как результат сравнения, игровые недостатки видны невооруженным глазом.
Величайшая грусть не от того, что у наших игроков нет той же результативности, как у Мака, а от того, что они периодически растворяются в плей-офф (и даже к Кучерову это относится вопреки мифу). А кое-кто и вовсе регулярно.