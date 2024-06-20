Браун о проходе Макдэвида: «Одно дело сделать это в 50-м матче регулярки, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону. Другие так не смогут»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Браун Хоккей

Коннор Браун прокомментировал сольный проход Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3, 2-3) в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Во втором периоде капитан канадского клуба Коннор Макдэвид совершил сольный проход по центру зоны соперника и сделал голевую пас на дальнюю штангу, а Кори Перри отправил шайбу в ворота.

«Это невероятно. Счастлив, что Коннор играет в нашей команде. Невероятно то, что он делает.

Одно дело, когда делаешь такое в 50-м матче регулярного чемпионата, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону, и он делает такое игровое действие, которое не сможет сделать никто другой.

Круто за этим наблюдать», – сказал форвард «Ойлерс» Коннор Браун.

10 комментариев
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Коннор Браун и про себя такое может сказать.Организовать в двух матчах подряд два гола в меньшинстве после своих же перехватов и проходов,причем в финале-это не тоже самое,что сделать в 50-м матче регулярки.Один из "незаметных" героев и ключевых винтиков убийственного меньшинства "Эдмонтона".
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Ответ Артем Ивашкин
Браун сам из главного неудачники первой половины регулярки превратился в спасителя. Классно убивает большинство соперников.
Тут еще надо добавить, что Браун просидел весь первый раунд на трибунах как healthy scratch. То есть вообще не был в обойме на первых порах, а вон как воспрял.
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Браун сам из главного неудачники первой половины регулярки превратился в спасителя. Классно убивает большинство соперников.
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Ответ Crayfish
Тут еще надо добавить, что Браун просидел весь первый раунд на трибунах как healthy scratch. То есть вообще не был в обойме на первых порах, а вон как воспрял.
Он просидел первый раунд,потому что был травмирован.Понимая,что ЛА пройдут легко-дали ему подлечить все свои болячки.Вообще у Брауна довольно трагичная история-это очень талантливый игрок,но его карьеру подкосили травмы-у него там целый букет в анамнезе.Кноблауху прекрасно известны его возможности,поскольку он тренировал его еще в юношах.Собственно убийственное меньшинство "Эдмонтона" новый тренерский штаб настроил сразу(без него не было бы той победной серии в регулярке),а Браун там один из ключевых элементов.Он один из самых лучших чекеров лиги,при этом техничный и умеет отдать прекрасный пас.Их пара с Янмарком кошмарит большинство противника со второй половины регулярки.
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Браун знает, что говорит. Одни геройствуют в регулярках, другие - в Кубке Стэнли. А такие, как Гретцки, Макдэвид и М.Лемье свой лучший хоккей показывают тогда, когда это необходимо команде.
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Рано базарить, раскудахтались не на шутку.. Осталось два матча взять, что очень тяжело будет сделать, в противном случае эти все дифирамбы можно будет засунуть коту под хвост..😬 Алға Edmonton!! ✊
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Ответ Василий Потемкин
Коннор Браун и про себя такое может сказать.Организовать в двух матчах подряд два гола в меньшинстве после своих же перехватов и проходов,причем в финале-это не тоже самое,что сделать в 50-м матче регулярки.Один из "незаметных" героев и ключевых винтиков убийственного меньшинства "Эдмонтона".
Не зря же он тоже Коннор!))
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Ответ адекватное мнение
Еще один Коннорок. Сколько их там?) Нужна статья почему так много Конноров)
На хоккейном языке Коннор означает - "Поцелованный Богом"))
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