Браун о проходе Макдэвида: «Одно дело сделать это в 50-м матче регулярки, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону. Другие так не смогут»

Коннор Браун прокомментировал сольный проход Коннора Макдэвида.

« » обыграл «Флориду» (5:3, 2-3) в пятом матче финала Кубка Стэнли.

Во втором периоде капитан канадского клуба совершил сольный проход по центру зоны соперника и сделал голевую пас на дальнюю штангу, а Кори Перри отправил шайбу в ворота.

«Это невероятно. Счастлив, что Коннор играет в нашей команде. Невероятно то, что он делает.

Одно дело, когда делаешь такое в 50-м матче регулярного чемпионата, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону, и он делает такое игровое действие, которое не сможет сделать никто другой.

Круто за этим наблюдать», – сказал форвард «Ойлерс» .