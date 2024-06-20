Браун о проходе Макдэвида: «Одно дело сделать это в 50-м матче регулярки, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону. Другие так не смогут»
Коннор Браун прокомментировал сольный проход Коннора Макдэвида.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:3, 2-3) в пятом матче финала Кубка Стэнли.
Во втором периоде капитан канадского клуба Коннор Макдэвид совершил сольный проход по центру зоны соперника и сделал голевую пас на дальнюю штангу, а Кори Перри отправил шайбу в ворота.
«Это невероятно. Счастлив, что Коннор играет в нашей команде. Невероятно то, что он делает.
Одно дело, когда делаешь такое в 50-м матче регулярного чемпионата, другое – в финале Кубка Стэнли, когда весь сезон на кону, и он делает такое игровое действие, которое не сможет сделать никто другой.
Круто за этим наблюдать», – сказал форвард «Ойлерс» Коннор Браун.