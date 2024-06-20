«Торонто» и Бертуцци провели «продуктивный разговор» о новом контракте. Зарплата форварда – 5,5 млн долларов за сезон

Тайлер Бертуцци и «Торонто» ведут переговоры о новом контракте.

Срок действующего соглашения 29-летнего форварда с клубом истекает 30 июня. Зарплата игрока составляла 5,5 миллиона долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Бертуцци провел 80 матчей и набрал 43 (21+22) очка. В 7 играх плей-офф у него 4 (1+3) балла.

Сообщается, что нападающий может рассчитывать минимум на 5 миллионов долларов в год по новому соглашению.

«У нас был продуктивный разговор, но игрок понимает, что команде нужно решать и другие вопросы. Посмотрим, к чему это приведет», – сказал агент Тайлера Бертуцци Тодд Рейнольдс.