«Торонто» и Бертуцци провели «продуктивный разговор» о новом контракте. Зарплата форварда – 5,5 млн долларов за сезон

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Тайлер Бертуцци Хоккей

Тайлер Бертуцци и «Торонто» ведут переговоры о новом контракте.

Срок действующего соглашения 29-летнего форварда с клубом истекает 30 июня. Зарплата игрока составляла 5,5 миллиона долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Бертуцци провел 80 матчей и набрал 43 (21+22) очка. В 7 играх плей-офф у него 4 (1+3) балла.

Сообщается, что нападающий может рассчитывать минимум на 5 миллионов долларов в год по новому соглашению.

«У нас был продуктивный разговор, но игрок понимает, что команде нужно решать и другие вопросы. Посмотрим, к чему это приведет», – сказал агент Тайлера Бертуцци Тодд Рейнольдс.

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8 комментариев
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Дубая 8,5, Бертуции 5, интересно конечно, хотя у Торонто денег нет особо…
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Ответ Александр Базилий
Ахахах смешная шутка))) таронтас чтоли?
А кто ещё контентдер? Анахайм что ли?
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3 млн на год
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Доми лучше подпишите
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Ответ Дима Миронов
3 млн на год
Ну и какой смысл ему за копейки на год подписываться? Ему на рынке 6-7 дадут.
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Ответ Вор Егор
Ну и какой смысл ему за копейки на год подписываться? Ему на рынке 6-7 дадут.
Контентдер)
+1
-1
0
Ответ Дима Миронов
Контентдер)
Ахахах смешная шутка))) таронтас чтоли?
+3
-3
0
Ответ kl03
Доми лучше подпишите
Биссоннетт говорит, что хотите продлить Марнера.
https://x.com/spittinchiclets/status/1803914962756088248
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