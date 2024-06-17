Яруллин о возвращении в «Ак Барс»: «Только лучшие эмоции. Хочется оторваться от других клубов в гонке за количеством кубков!»

Альберт Яруллин поделился эмоциями от возвращения в «Ак Барс».

Сегодня казанский клуб объявил о подписании с 31-летним защитником контракта, рассчитанного до завершения сезона-2026/27.

«Возвращаюсь домой только с лучшими эмоциями. «Ак Барс» поставил меня на коньки, все мое развитие как игрока и как личности прошло здесь.

Даже играя в других командах, я ощущал, насколько приятно выступать в родном городе, и всегда переживал за команду. Очень рад, что снова буду защищать цвета « » и Татарстана. Благодарю клуб за доверие и комфортные переговоры.

От предстоящих сезонов ожидаю только побед, в Казани не может быть других задач. Хочется оторваться от других клубов в гонке за количеством кубков!» – сообщил Яруллин.

«Ак Барс» выиграл 3 Кубка Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году ( был в составе третьей чемпионской команды). Также по 3 раза главный трофей выигрывали ЦСКА и «Металлург».