Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Эдмонтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Яри Курри Реджи Лич Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15).

Форвард «Эдмонтона» впервые отличился в финальной серии Кубка Стэнли, забив «Флориде» в пятом матче (5:3, 2-3). 

В активе 32-летнего нападающего стало 21 (15+6) очко в 23 играх в текущем плей-офф. 

Его 15 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали повторением лучшего результата в лиге в XXI веке. Ранее преуспели Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 15 в 24). 

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18). 

13 комментариев
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Ну тут не грех вспомнить другого форварда нефти, Фернандо Писани, который в плей-офф 2006 года выдал результат всей своей жизни, забив 14 голов в 24 встречах. В дальнейшей карьере он ни разу не забил больше 14 голов даже за регулярку, а в плей-офф не забивал вовсе, впоследствии сыграв в играх на вылет лишь в трех матчах
+41
-2
+39
Был анекдот в 80-е от кого-то из американских спортжуров: поставьте в звено с Гретцки фонарный столб - и он наберет 100 очков за сезон. Вот с МакДэвидом та же история)
+18
-2
+16
Молодец, пахарь.
Конечно, большинство голов сделано при помощи Макди, но какая уже разница?
+15
-1
+14
Ответ Олег В.
Думаю, Хайман птица того же полёта - крайне зависимый игрок, оказавшийся в окружении прекрасных партнёров. Повезло.
Ну он работяга и пахарь. Крайне уважать можно то, что он из очень богатой семьи, но своим отношением к делу заслужил свое место в команде
+7
0
+7
Ответ Radik_2.0
Ну тут не грех вспомнить другого форварда нефти, Фернандо Писани, который в плей-офф 2006 года выдал результат всей своей жизни, забив 14 голов в 24 встречах. В дальнейшей карьере он ни разу не забил больше 14 голов даже за регулярку, а в плей-офф не забивал вовсе, впоследствии сыграв в играх на вылет лишь в трех матчах
Тут другая история, товарищ выбил впервые карьер 50 за регулярку и ровно 80 за 2 последних его сезона в итоге в плове и показал в плове, что это было не случайность. Получше Райнхарта провёл он плов.
+5
-1
+4
Ответ Alex.K71
Обошёл Сида и Ови сыграв на одну игру при этом меньше и это очень солидно, догонит ли Лича с Курри, врятли конечно, но пусть попытает счастья на благо клуба и в целом победы!!)
Пока не обошёл, а догнал. Забьёт 16 обгонит, а если нет, то будет 15 шайб в 24-25 играх.
+5
-2
+3
Ответ Real_v_dushe
Тут другая история, товарищ выбил впервые карьер 50 за регулярку и ровно 80 за 2 последних его сезона в итоге в плове и показал в плове, что это было не случайность. Получше Райнхарта провёл он плов.
а я их не сравниваю, просто вспомнился
+2
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Как это относится к тем причинам результативности, на которые я указал?
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Мне не нужен игрок — прекрасный человек с великолепным характером. Эти качества я хотел бы видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку. (С)
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