Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15). Он делит его с Кросби и Овечкиным
Зак Хайман повторил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (15).
Форвард «Эдмонтона» впервые отличился в финальной серии Кубка Стэнли, забив «Флориде» в пятом матче (5:3, 2-3).
В активе 32-летнего нападающего стало 21 (15+6) очко в 23 играх в текущем плей-офф.
Его 15 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали повторением лучшего результата в лиге в XXI веке. Ранее преуспели Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 15 в 24).
Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).
Конечно, большинство голов сделано при помощи Макди, но какая уже разница?