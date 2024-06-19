Перри о 8 очках Макдэвида в 2 матчах в финале Кубка Стэнли: «Он тащит «Эдмонтон» на себе. Вот почему это лучший игрок»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Кори Перри НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Кори Перри высказался о результативности Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:3, 2-3). 

27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5). Сегодня он ассистировал Перри при победной шайбе, перед этим совершив сольный проход. 

«Он тащит команду на себе. Когда отступать некуда, он взваливает ее на спину. Вот почему он лучший игрок», – сказал 39-летний ветеран. 

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и супергол для Перри

14 комментариев
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В точку сказал ветеран, команда приличная, но Макдэвид 50% как минимум и мотор её! И вообще какое у него катание, как быстро двигается, соображает, какие пасы выдаёт, голевое чутьё… Всё в нём есть и парень скромный такой, смотрел с ним интервью как-то, даже стеснительный, не звездиться совсем, хороший мужик! Удачи Конору и дальнейших невероятных успехов на радость болельщикам!!!👍🇨🇦
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Макдэвид тащит "Эдмонтон",а "Вашингтон" тащит Овечкина.
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Макдэвид монстр конечно. Похоже он даже после 0:3 в серии не согласился что финал проигран.
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Безумный взгляд Кори Перри после забитой шайбы-эпичный кадр дня.
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Ответ newyork13
Лига любит красивые истории. И не откажется от такого подарка, такого может больше и не быть. В 7 игре Мак поборет рекорд Гретцки и заберет кубок в Канаду! Полно событий для книг и фильмов
"И не откажется от такого подарка"

о, любители конспирологии подъехали. не откажется как? что сделает? скажет Флориде сдаться?
+12
-1
+11
Ответ Hopheyeveryday Kos
А Меттьюса кто тащит ? ) Торонто ? )))
Никто
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+7
Макдэвид, конечно, шикарно играет, но кто-бы сомневался в нем, а вот недооценивать вклад нижних звеньев Эдмонтона нельзя (видимо слова Перри про единственный финал для многих нынешних игроков Ойлерс зажгли парней). Уже в третьей игре были звоночки, когда Фогель с Хенриком забили, и Броберг выдал что-то типа джокерства. И потом как Янмарк на пару с Брауном просто убили пантер своим голом в меньшинстве. Ну и триумфальное возвращение монструозного большинства-меньшинства Эдмонтона, как следствие уверенности, которую дал команде боттом во всех этих эпизодах. В общем финал огонь, спасибо нефтянникам за это.
+6
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+4
Обидно конечно будет чашку проиграть в итоге
+4
-3
+1
Лига любит красивые истории.
И не откажется от такого подарка, такого может больше и не быть.
В 7 игре Мак поборет рекорд Гретцки и заберет кубок в Канаду! Полно событий для книг и фильмов
+9
-8
+1
Ответ Nosikedy
Макдэвид, конечно, шикарно играет, но кто-бы сомневался в нем, а вот недооценивать вклад нижних звеньев Эдмонтона нельзя (видимо слова Перри про единственный финал для многих нынешних игроков Ойлерс зажгли парней). Уже в третьей игре были звоночки, когда Фогель с Хенриком забили, и Броберг выдал что-то типа джокерства. И потом как Янмарк на пару с Брауном просто убили пантер своим голом в меньшинстве. Ну и триумфальное возвращение монструозного большинства-меньшинства Эдмонтона, как следствие уверенности, которую дал команде боттом во всех этих эпизодах. В общем финал огонь, спасибо нефтянникам за это.
Слова Перри должны были дойти до Флориды, а не до Ойлерз. Потому что для нынешнего состава Флориды это последний финал, а Ойлерз еще два года будут контендерами.
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Ответ Edmonton Oilers Champion 2024
Макди конечно хорош,но где Драйз?Сегодня отметился лишь привозом.Так нельзя играть в самый ответсвенный момент для команды.Давай,Лео,подсоби Маку в следующих играх!
Вероятно, играет с травмой
+1
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