Перри о 8 очках Макдэвида в 2 матчах в финале Кубка Стэнли: «Он тащит «Эдмонтон» на себе. Вот почему это лучший игрок»
Кори Перри высказался о результативности Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:3, 2-3).
27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5). Сегодня он ассистировал Перри при победной шайбе, перед этим совершив сольный проход.
«Он тащит команду на себе. Когда отступать некуда, он взваливает ее на спину. Вот почему он лучший игрок», – сказал 39-летний ветеран.
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о, любители конспирологии подъехали. не откажется как? что сделает? скажет Флориде сдаться?
И не откажется от такого подарка, такого может больше и не быть.
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