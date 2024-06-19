Перри о 8 очках Макдэвида в 2 матчах в финале Кубка Стэнли: «Он тащит «Эдмонтон» на себе. Вот почему это лучший игрок»

Кори Перри высказался о результативности Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли.

« » обыграл «Флориду» в пятом матче финальной серии плей-офф (5:3, 2-3).

27-летний капитан «Ойлерс» набрал по 4 очка в четвертой и пятой играх (3+5). Сегодня он ассистировал при победной шайбе, перед этим совершив сольный проход.

«Он тащит команду на себе. Когда отступать некуда, он взваливает ее на спину. Вот почему он лучший игрок», – сказал 39-летний ветеран.

Отдайте Макдэвиду MVP плей-офф! 8 очков за два матча и супергол для Перри