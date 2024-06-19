Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ, дважды набравший 3 очка за период в рамках одного финала
Коннор Макдэвид дважды набрал 3 очка за один период в текущем финале Кубка Стэнли.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11».
Сегодня 3 из 4 баллов он набрал во втором периоде, как и в прошлом матче.
Макдэвид стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось выдать два таких результативных периода в рамках одного финала.
В истории НХЛ по 2 периода с 3 очками в финалах выдавали еще 2 игрока, но в разные годы. Это были Берни Джеффрион (1955 и 1959, «Монреаль») и Стэн Микита (1961 и 1973, «Чикаго»).