Макдэвид – 1-й игрок в истории НХЛ, дважды набравший 3 очка за период в рамках одного финала

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Стэн Микита Коннор Макдэвид Берни Джеффрион Хоккей

Коннор Макдэвид дважды набрал 3 очка за один период в текущем финале Кубка Стэнли.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3). 

В текущем плей-офф 27-летний канадец набрал 42 (8+34) очка в 23 играх при полезности «+11». 

Сегодня 3 из 4 баллов он набрал во втором периоде, как и в прошлом матче. 

Макдэвид стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось выдать два таких результативных периода в рамках одного финала. 

В истории НХЛ по 2 периода с 3 очками в финалах выдавали еще 2 игрока, но в разные годы. Это были Берни Джеффрион (1955 и 1959, «Монреаль») и Стэн Микита (1961 и 1973, «Чикаго»). 

4 комментария
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