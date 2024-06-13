Тарасов перевел 53 тысячи рублей алиментов первой жене во время интервью: «Видишь, вот только прислали, сразу оплатил»

Теги Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника девушки и спорт деньги Футбол

Дмитрий Тарасов рассказал о выплате алиментов бывшей супруге Оксане Пономаренко.

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» оплатил необходимую сумму прямо во время интервью на шоу «Алена, блин! Посидим».

– Ща алименты оплачу.

– Ты прям щас алименты оплачиваешь?

– Да, вот оплатил.

– Какая сумма?

– Показать тебе?

– Конечно.

– Только тебе!

– А чего ты так закрыл?

– Ну зачем всем показывать?

– 53 519 рублей!

– Неет, пять тыщ! Да не, шучу, 53.

– Я уж подумала, что я ослепла от ужаса.

– Видишь, вот только прислали, сразу оплатил. Видишь, а то вот, «ты не платишь»!

– Вот видите, все берите пример, говорю же, что Дима Тарасов – классный мужик, еще и вовремя алименты платит. Не страшно с ним детей рожать по пять человек, – сказала ведущая Алена Жигалова.

Пономаренко и Тарасов были женаты в 2008-2012 годах, у пары есть дочь Ангелина 2009 года рождения. После отношений с Пономаренко Тарасов был женат еще дважды – на Ольге Бузовой и модели Анастасией Костенко, с которой он воспитывает четверых детей.

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5 комментариев
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сколько Бузовой он переводит алиментов? Ой я ошибся, ведь от сосны - березы не рождаются
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Когда новостница спортса от нефиг делать сидела на Ютубе и родил новость)
Вопрос: получит ли она алименты на нее?)
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- Ща оплачу
- Прям щас?

Не хватает еще, чтоб одна пернула, а другой рыгнул. Для антуража.
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Ответ NEgr17
сколько Бузовой он переводит алиментов? Ой я ошибся, ведь от сосны - березы не рождаются
оля ! ну как же так ?
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