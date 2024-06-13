Тарасов перевел 53 тысячи рублей алиментов первой жене во время интервью: «Видишь, вот только прислали, сразу оплатил»

Дмитрий Тарасов рассказал о выплате алиментов бывшей супруге Оксане Пономаренко.

Экс-игрок сборной России и «Локомотива» оплатил необходимую сумму прямо во время интервью на шоу «Алена, блин! Посидим».

– Ща алименты оплачу.

– Ты прям щас алименты оплачиваешь?

– Да, вот оплатил.

– Какая сумма?

– Показать тебе?

– Конечно.

– Только тебе!

– А чего ты так закрыл?

– Ну зачем всем показывать?

– 53 519 рублей!

– Неет, пять тыщ! Да не, шучу, 53.

– Я уж подумала, что я ослепла от ужаса.

– Видишь, вот только прислали, сразу оплатил. Видишь, а то вот, «ты не платишь»!

– Вот видите, все берите пример, говорю же, что Дима Тарасов – классный мужик, еще и вовремя алименты платит. Не страшно с ним детей рожать по пять человек, – сказала ведущая Алена Жигалова.

Пономаренко и Тарасов были женаты в 2008-2012 годах, у пары есть дочь Ангелина 2009 года рождения. После отношений с Пономаренко Тарасов был женат еще дважды – на Ольге Бузовой и модели Анастасией Костенко, с которой он воспитывает четверых детей.

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