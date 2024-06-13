Тарасов перевел 53 тысячи рублей алиментов первой жене во время интервью: «Видишь, вот только прислали, сразу оплатил»
Дмитрий Тарасов рассказал о выплате алиментов бывшей супруге Оксане Пономаренко.
Экс-игрок сборной России и «Локомотива» оплатил необходимую сумму прямо во время интервью на шоу «Алена, блин! Посидим».
– Ща алименты оплачу.
– Ты прям щас алименты оплачиваешь?
– Да, вот оплатил.
– Какая сумма?
– Показать тебе?
– Конечно.
– Только тебе!
– А чего ты так закрыл?
– Ну зачем всем показывать?
– 53 519 рублей!
– Неет, пять тыщ! Да не, шучу, 53.
– Я уж подумала, что я ослепла от ужаса.
– Видишь, вот только прислали, сразу оплатил. Видишь, а то вот, «ты не платишь»!
– Вот видите, все берите пример, говорю же, что Дима Тарасов – классный мужик, еще и вовремя алименты платит. Не страшно с ним детей рожать по пять человек, – сказала ведущая Алена Жигалова.
Пономаренко и Тарасов были женаты в 2008-2012 годах, у пары есть дочь Ангелина 2009 года рождения. После отношений с Пономаренко Тарасов был женат еще дважды – на Ольге Бузовой и модели Анастасией Костенко, с которой он воспитывает четверых детей.
Пишут, что Сафонов заплатил алименты. Адвокат экс-жены опроверг
Вопрос: получит ли она алименты на нее?)
- Прям щас?
Не хватает еще, чтоб одна пернула, а другой рыгнул. Для антуража.