Игорь Бахмутов: «Прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать»

Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от игры «Амура» в сезоне-2024/25.

– Какая команда будет «темной лошадкой» в новом сезоне КХЛ?

– У меня есть ощущение, что Хабаровск может погреметь. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать.

Сезон, конечно, быстро все поставит на свои места, но я прогнозирую, что « » войдет в четверку лучших команд по итогу.

Команда летающая, но с новым календарем будет больше дней на отдых, и это как раз может дать им дополнительные возможности на восстановление, – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.