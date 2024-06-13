Игорь Бахмутов: «Прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать»
Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от игры «Амура» в сезоне-2024/25.
– Какая команда будет «темной лошадкой» в новом сезоне КХЛ?
– У меня есть ощущение, что Хабаровск может погреметь. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать.
Сезон, конечно, быстро все поставит на свои места, но я прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ по итогу.
Команда летающая, но с новым календарем будет больше дней на отдых, и это как раз может дать им дополнительные возможности на восстановление, – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.