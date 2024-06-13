Игорь Бахмутов: «Прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Игорь Бахмутов календарь Хоккей

Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от игры «Амура» в сезоне-2024/25.

– Какая команда будет «темной лошадкой» в новом сезоне КХЛ?

– У меня есть ощущение, что Хабаровск может погреметь. До Кубка Гагарина они не доберутся, но нервы соперникам могут потрепать.

Сезон, конечно, быстро все поставит на свои места, но я прогнозирую, что «Амур» войдет в четверку лучших команд КХЛ по итогу.

Команда летающая, но с новым календарем будет больше дней на отдых, и это как раз может дать им дополнительные возможности на восстановление, – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.

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2 комментария
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При всем уважении к Амуру максимум выход в плей-офф и вылет в первом раунде
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Как-то скромненько не упомянул чемпионский 26 год
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