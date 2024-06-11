Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 27+ передачами в одном плей-офф. Другие трое – Гретцки, Лемье и Кучеров

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 27+ передачами в одном плей-офф.

Капитан « » ассистировал Маттиасу Экхольму при единственной шайбе своей команды во втором матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:4, 0-2).

В активе 27-летнего канадца стало 32 (5+27) очка в 20 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Макдэвид стал 4-м игроком в истории лиги, сделавшим 27 или более результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В список также входят (3 раза в составе «Эдмонтона», 1988 – 31 в 19, 1985 – 30 в 18, 1987 – 29 в 21), (1 раз в составе «Питтсбурга», 1991 – 28 в 23) и (1 раз в составе «Тампы», 2020 – 27 в 25).