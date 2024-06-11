Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 27+ передачами в одном плей-офф. Другие трое – Гретцки, Лемье и Кучеров

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 27+ передачами в одном плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» ассистировал Маттиасу Экхольму при единственной шайбе своей команды во втором матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:4, 0-2). 

В активе 27-летнего канадца стало 32 (5+27) очка в 20 играх в текущем плей-офф. Он лидирует в гонке бомбардиров. 

Макдэвид стал 4-м игроком в истории лиги, сделавшим 27 или более результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли. 

В список также входят Уэйн Гретцки (3 раза в составе «Эдмонтона», 1988 – 31 в 19, 1985 – 30 в 18, 1987 – 29 в 21), Марио Лемье (1 раз в составе «Питтсбурга», 1991 – 28 в 23) и Никита Кучеров (1 раз в составе «Тампы», 2020 – 27 в 25). 

7 комментариев
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Надеюсь немца дисквалифицировают, две ноги оторвал и в прыжке локтем баркову в голову.
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Напомним, что трое предыдущих Стенли выиграли=)
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Тут 4-й в истории, в соседней новости 7-й за 80 лет. Но какая разница!!!
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Ответ Фтемноте
Понимаю что он то не виноват, что играет на Западе. Но всё же уровень ЛАК очень низкий. И набрать 11 очков с ним не что-то из ряда вон
тогда надо смотреть с кем Грецки играл, может он какой-нибудь Хартфорд насиловал
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Ответ Orion_17
тогда надо смотреть с кем Грецки играл, может он какой-нибудь Хартфорд насиловал
Так там лига такая была. Богатый против бедных. Так что на удивительно
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