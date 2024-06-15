Андрей Крутов: «Считаю систему подготовки «Торпедо» лучшей в России. Ларионов ведь «Профессор» – у него все схвачено!»

Теги Торпедо Игорь Ларионов МХЛ Чайка Андрей Крутов Хоккей

Андрей Крутов назвал систему подготовку «Торпедо» лучшей в России.

– С приходом Игоря Ларионова предсезонная подготовка всей нижегородской вертикали сильно изменилась. Новый формат с облегченными тренировками не кажется менее эффективным?

– Нет. Игорь Николаевич ведь «Профессор», у него все схвачено! Наша предсезонка как раз хороша тем, что ее можно совмещать с отдыхом.

Мы усердно работали в зале, бегали меньше, чем другие. И я считаю это правильным, потому что бег нужен в первую очередь бегунам, а не хоккеистам.

Конечно, он влияет на выносливость и дыхательную систему, однако в нашем процессе все очень четко и слаженно.

Каждый хоккеист из системы «Торпедо» физически готов полностью отыграть сезон. Самое главное в этой системе подготовки – она интересна для молодых игроков. Процесс построен так, что ребята кайфуют от тренировочного процесса.

В сезоне «Чайка» никому не проигрывала по функционалке. В плей-офф были моменты, когда мы «наедались», но это связано с тем, что в команде играли парни, для которых это был первый опыт кубковых матчей.

Считаю систему подготовки «Торпедо» лучшей в России, – сказал нападающий системы «Торпедо» Андрей Крутов.

1 комментарий
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А как-же самый системный Рома- как там молодые игроки развиваются что-то их не слышно.
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