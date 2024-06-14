Быков об отношении к российским спортсменам в Европе: «Не думаю, что в Швейцарии сильно отражалось – прагматичная страна, эгоистичная. Они стараются свою жизнь налаживать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Быков НХЛ чемпионат Швейцарии КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался об отношении к российским спортсменам в Европе.

Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос об отношении к российским спортсменам в Европе после 2022 года.

«Я думаю, что все равно каким-то образом отражается. Ведь много людей, которые около спорта, чувствуют это давление со стороны политики.

Но здесь в Швейцарии, я не думаю, чтобы это сильно отражалось в силу того, что они достаточно прагматичная страна, эгоистичная в хорошем смысле. Они стараются свою жизнь налаживать.

Может быть, на политическом уровне они где-то и прогибаются, но в целом стараются быть нейтральными. Поэтому со стороны болельщиков нет предубеждения или отторжения к тому, что касается русскоязычного или русского.

Но надо сказать, что сейчас в меньшей степени наши спортсмены, особенно хоккеисты, играют в Швейцарии. Последнее время и условия игры, и уровень игры хоккеистов в России достаточно высокие.

Не буду сравнивать – выше или ниже, но мастерство наших спортсменов и этот уровень позволяет нашим ребятам работать в России.

Условия очень хорошие – как финансовые, так и бытовые. Поэтому сейчас в меньшей степени я вижу выезд наших ребят для того, чтобы показать себя или узнать другую страну.

Сейчас больше отъездов в Северную Америку, чем в Европу.

КХЛ я считаю, находится на более высоком уровне, чем любая европейская страна», – сказал Вячеслав Быков.

2 комментария
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«Они стараются свою жизнь налаживать. Ну и мою немножко..» — добавил Олимпийский чемпион Альбервиля и Калгари, и гражданин Швейцарии.
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Все нормальные страны хотят налаживать свою жизнь и жизнь своих граждан, а мы налаживаем военные расходы
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