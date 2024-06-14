Канадец Лука Профака перешел в «Нефтехимик». Защитник играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне
Лука Профака перешел в «Нефтехимик».
22-летний канадский защитник подписал соглашение с нижнекамским клубом на один сезон.
В прошлом сезоне Профака выступал в АХЛ за «Сан-Диего» и в ECHL (лига Восточного побережья) за «Талсу».
В АХЛ хоккеист провел 27 матчей в регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу.
В ECHL он провел 29 игр в чемпионате и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.
Всего в АХЛ Профака сыграл 74 матча и отметился 6 (1+5) очками.