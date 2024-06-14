Канадец Лука Профака перешел в «Нефтехимик». Защитник играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне

Теги Нефтехимик переходы АХЛ КХЛ ECHL Сан-Диего Гуллз Хоккей

Лука Профака перешел в «Нефтехимик».

22-летний канадский защитник подписал соглашение с нижнекамским клубом на один сезон.

В прошлом сезоне Профака выступал в АХЛ за «Сан-Диего» и в ECHL (лига Восточного побережья) за «Талсу».

В АХЛ хоккеист провел 27 матчей в регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу.

В ECHL он провел 29 игр в чемпионате и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.

Всего в АХЛ Профака сыграл 74 матча и отметился 6 (1+5) очками.

9 комментариев
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настоящий мазафака
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Ой, что щас будет...
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Хочется верить, что качественный лег, правда есть некоторые сомнения...не внушает пока уверенности Лука, да еще Профака
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То есть, прям Pro Fucker?
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Странно ...Проще из ВХЛ наверное подписать.Конечно канадец из АХЛ.Вот и будут сейчас всю некондицию собирать .
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Факер категории Pro
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Селекция просто фака.
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Факер ин зе сёркус виз зе рэббит?
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