Канадец Лука Профака перешел в «Нефтехимик». Защитник играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне

Лука Профака перешел в «Нефтехимик».

22-летний канадский защитник подписал соглашение с нижнекамским клубом на один сезон.

В прошлом сезоне Профака выступал в АХЛ за « » и в ECHL (лига Восточного побережья) за «Талсу».

В АХЛ хоккеист провел 27 матчей в регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу.

В ECHL он провел 29 игр в чемпионате и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.

Всего в АХЛ Профака сыграл 74 матча и отметился 6 (1+5) очками.