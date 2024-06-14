«Ак Барс» и Галиев договариваются о контракте на один год

Теги Ак Барс КХЛ Станислав Галиев Михаил Зислис Хоккей

«Ак Барс» и Станислав Галиев договариваются о новом контракте.

Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Клуб и хоккеист в ближайшее время договорятся о продлении контракта сроком на один год, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Ранее у форварда завершился договор с «Ак Барсом». Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошедшем Фонбет регулярном чемпионате КХЛ Станислав Галиев набрал 23 (7+16) очка в 61 матче.

В 5 играх в плей-офф он не отметился результативными действиями.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
хорошая новость, прицел немного сбился в предыдущем сезоне) за лето отцентрует и надеюсь чаще будем слышать ,,космос""
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий