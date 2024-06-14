«Ак Барс» и Галиев договариваются о контракте на один год

«Ак Барс» и Станислав Галиев договариваются о новом контракте.

Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Клуб и хоккеист в ближайшее время договорятся о продлении контракта сроком на один год, об этом сообщил журналист Михаил Зислис.

Ранее у форварда завершился договор с « ». Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошедшем Фонбет регулярном чемпионате КХЛ Станислав Галиев набрал 23 (7+16) очка в 61 матче.

В 5 играх в плей-офф он не отметился результативными действиями.