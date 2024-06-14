Мэттью Ткачак: «Барков – лидер и капитан «Флориды». Он сыграл очень хорошо в 3-м матче с «Эдмонтоном», как и на протяжении всего плей-офф и сезона»
Мэттью Ткачак назвал Александра Баркова лидером «Флориды».
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (4:3, 3-0) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Капитан «Флориды» Александр Барков забил и сделал передачу в этой игре. Форвард сыграл в матче после того, как не доиграл до конца вторую встречу серии после удара от Леона Драйзайтля.
«Он многое значит для нас. Александр – наш капитан, наш лидер.
Никогда не хочется, чтобы происходили такие вещи, как во втором матче – при разнице в одну шайбу он не доиграл встречу.
Но приятно было видеть, что он готов играть. Думаю, что он выступил очень хорошо. Как и на протяжении всего плей-офф и всего сезона», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.