Барков о близости победы «Флориды» в финале при 3-0: «Мы не можем об этом думать. Никогда не заглядываем слишком далеко»
Александр Барков сказал, что игроки «Флориды» не думают о близости победы.
«Пантерс» выигрывают в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-0 (4:3 в третьем матче).
«Мы не можем об этом думать. Все, что нам нужно делать, это идти от игры к игре. Сейчас нам нужно насладиться этой победой.
Мы знаем, что сегодня показали упорство, поборолись и одержали хорошую победу. И вот мы наслаждаемся этим.
Завтра нужно будет восстановиться и подготовиться к следующей игре. Вот и все. Мы никогда не заглядываем слишком далеко, – сказал капитан южан.