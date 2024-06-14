Барков о близости победы «Флориды» в финале при 3-0: «Мы не можем об этом думать. Никогда не заглядываем слишком далеко»

Александр Барков сказал, что игроки «Флориды» не думают о близости победы.

«Пантерс» выигрывают в финальной серии Кубка Стэнли с « » со счетом 3-0 (4:3 в третьем матче).

«Мы не можем об этом думать. Все, что нам нужно делать, это идти от игры к игре. Сейчас нам нужно насладиться этой победой.

Мы знаем, что сегодня показали упорство, поборолись и одержали хорошую победу. И вот мы наслаждаемся этим.

Завтра нужно будет восстановиться и подготовиться к следующей игре. Вот и все. Мы никогда не заглядываем слишком далеко, – сказал капитан южан.