Барков о близости победы «Флориды» в финале при 3-0: «Мы не можем об этом думать. Никогда не заглядываем слишком далеко»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков сказал, что игроки «Флориды» не думают о близости победы.

«Пантерс» выигрывают в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-0 (4:3 в третьем матче). 

«Мы не можем об этом думать. Все, что нам нужно делать, это идти от игры к игре. Сейчас нам нужно насладиться этой победой. 

Мы знаем, что сегодня показали упорство, поборолись и одержали хорошую победу. И вот мы наслаждаемся этим.

Завтра нужно будет восстановиться и подготовиться к следующей игре. Вот и все. Мы никогда не заглядываем слишком далеко, – сказал капитан южан. 

 

1 комментарий
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Осталось пройти 1/16 пути, нужна всего одна победа. Это и мало, и очень много. Но с таким капитаном Пантерс поднимут свой кубок, в этом нет сомнений.
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