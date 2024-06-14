Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Мы разочарованы неудачей, но никто не сдается. Верим в то, что можем вернуться в серию»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Крис Кноблаух Хоккей

Главный тренер «Эдмонтона» сказал, что клуб не сдается при 0-3 в финале.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:4, 0-3). 

«Мы разочарованы неудачей, но есть разница между разочарованием и капитуляцией. Никто не сдается. Мы верим в то, что можем вернуться в серию.

Мы должны сохранять настойчивость», – сказал Крис Кноблаух. 

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч.

Всего в истории плей-офф НХЛ (на всех стадиях) таких камбэков было 4. Кроме случая 1942 года, это победы «Айлендерс» над «Питтсбургом» (1975 год), «Филадельфии» над «Бостоном» (2010) и «Лос-Анджелеса» над «Сан-Хосе» (2014).

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4 комментария
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Последний свип финале КС был в 1998 году. Там вообще с 95ого по 98 год было 4 подряд свипа в финальных сериях :
95г - НДД vs Детройт 4:0
96г - Колорадо vs Флорида 4:0
97г - Детройт vs Филадельфия 4:0
98г - Детройт vs Вашингтон 4:0
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Он мог сказать что-то иное?!
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)))) Мы будем позориться до конца....хотел сказать Крис ))) Мы должны сохранять настойчивость ))) Вас уже настоятельно попросили выйти ) "Астанавити...Астанавити...Крису надо выйти" ) В воскресенье все на Никольскую, )
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