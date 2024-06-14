Тренер «Эдмонтона» о 0-3 в финале: «Мы разочарованы неудачей, но никто не сдается. Верим в то, что можем вернуться в серию»

Главный тренер «Эдмонтона» сказал, что клуб не сдается при 0-3 в финале.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф (3:4, 0-3).

«Мы разочарованы неудачей, но есть разница между разочарованием и капитуляцией. Никто не сдается. Мы верим в то, что можем вернуться в серию.

Мы должны сохранять настойчивость», – сказал Крис Кноблаух.

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч.

Всего в истории плей-офф НХЛ (на всех стадиях) таких камбэков было 4. Кроме случая 1942 года, это победы «Айлендерс» над «Питтсбургом» (1975 год), «Филадельфии» над «Бостоном» (2010) и «Лос-Анджелеса» над «Сан-Хосе» (2014).