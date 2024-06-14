«Эдмонтон» ни разу не забил в большинстве в 3 играх финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У клуба 0/10, в целом в плей-офф – 31,2%

У «Эдмонтона» 0 голов в большинстве в 3 играх финала Кубка Стэнли.

«Ойлерс» 10 раз получали численное преимущество в серии с «Флоридой» (0-3, 3:4 в третьей игре), но ни разу его не реализовали.

В 21 матче в текущем плей-офф канадский клуб забросил 19 шайб при 61 попытке.

Показатель реализации лишнего 31,2% уступает только результату вылетевшего во 2-м раунде «Колорадо» (11/30, 36,7%).

Отметим, что «Пантерс» в финале пока забросили 1 шайбу в большинстве после 9 попыток (11,1%).

По игре в меньшинстве южане занимают 2-е место в текущем розыгрыше (не пропускали в 90,2% случаев), уступая лишь «Эдмонтону» (93,1%).