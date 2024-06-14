«Эдмонтон» ни разу не забил в большинстве в 3 играх финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У клуба 0/10, в целом в плей-офф – 31,2%

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

У «Эдмонтона» 0 голов в большинстве в 3 играх финала Кубка Стэнли.

«Ойлерс» 10 раз получали численное преимущество в серии с «Флоридой» (0-3, 3:4 в третьей игре), но ни разу его не реализовали. 

В 21 матче в текущем плей-офф канадский клуб забросил 19 шайб при 61 попытке.

Показатель реализации лишнего 31,2% уступает только результату вылетевшего во 2-м раунде «Колорадо» (11/30, 36,7%). 

Отметим, что «Пантерс» в финале пока забросили 1 шайбу в большинстве после 9 попыток (11,1%).

По игре в меньшинстве южане занимают 2-е место в текущем розыгрыше (не пропускали в 90,2% случаев), уступая лишь «Эдмонтону» (93,1%). 

4 комментария
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Видна хорошая работа Флориды по нейтрализации . Вообще Флорида очень хорошо подготовилась по сопернику . В серии остался один вопрос. Будет свип или нет. И скорее да, чем нет.
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+5
Как и говорили, игра в неравных составах будет ключевым моментом, оборона Флориды во главе с Бобом - задачка олимпиадная, даже для Мака с немцем.
+3
0
+3
А кто больше 10% мог реализовать против Флориды большинство? Приводили бы и цифры меньшинства Флориды. На самом деле всё тривиально: Флорида и Эдмонтон хорошо играют в меньшнистве и поэтому большинство так и не сыграло ни за кого. А при игре 5 на 5 у нефти 0,0 шансов было до старта серии, результат в итоге предсказуем.
+2
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+2
это радует
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