Скиннер верит в камбэк «Эдмонтона» при 0-3 в финале: «Не знаю, какая там статистика, но если кто на такое и способен, то это мы»

Стюарт Скиннер верит в то, что «Эдмонтон» вернется в финальную серию при 0-3.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф (3:4, 0-3).

«Уступать в серии со счетом 0-3 очень обидно. Мы должны осознать эту реальность. Я не знаю, какая там статистика камбэков, но если кто на такое и способен, то это мы. В нашей раздевалке нет ничего иного, кроме веры», – сказал вратарь канадского клуба.

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч.

Всего в истории плей-офф НХЛ (на всех стадиях) таких камбэков было 4. Кроме случая 1942 года, это победы «Айлендерс» над «Питтсбургом» (1975 год), «Филадельфии» над «Бостоном» (2010) и «Лос-Анджелеса» над «Сан-Хосе» (2014).