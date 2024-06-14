Скиннер верит в камбэк «Эдмонтона» при 0-3 в финале: «Не знаю, какая там статистика, но если кто на такое и способен, то это мы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Стюарт Скиннер верит в то, что «Эдмонтон» вернется в финальную серию при 0-3.

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:4, 0-3). 

«Уступать в серии со счетом 0-3 очень обидно. Мы должны осознать эту реальность. Я не знаю, какая там статистика камбэков, но если кто на такое и способен, то это мы. В нашей раздевалке нет ничего иного, кроме веры», – сказал вратарь канадского клуба.  

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч. 

Всего в истории плей-офф НХЛ (на всех стадиях) таких камбэков было 4. Кроме случая 1942 года, это победы «Айлендерс» над «Питтсбургом» (1975 год), «Филадельфии» над «Бостоном» (2010) и «Лос-Анджелеса» над «Сан-Хосе» (2014). 

28 комментариев
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Сила Эдмонтона изначально была очень сильно преувеличена. Прошли слабый ЛА, Ванкувер, который впервые за долгое время попал в плейофф и Даллас, которые все силы оставили на Колорадо с Вегасом. После таких халявных сеток обычно в финале происходит вот такое деклассирование
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Конечно столько серий с 3-0 нынешний состав вытащил.
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если кто на такое способен, то точно не Ойлерс.
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Если кто и способен вытащить финал с 0-3, то это Флорида сегодняшняя. Но... Ей не надо... Флориде нужна одна победа из четырёх попыток.
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Разница в том, что после ошибки вратаря Ойлерз, Кошки забили 3 за 6 мин., Бобр таких подарков не делает.
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Стендап подъехал)
Хорошая шутка)
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Скиннер верит в камбэк «Эдмонтона» при 0-3 в финале: «Мы с Нерсом будем тащить»
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Флорида забирает то что заслуживала чуть раньше
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Вот Колорадо разочаровали
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Было бы прикольно если бы он сказал что-то типа: посоны, это свип, расходимся))
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“ В нашей раздевалке нет ничего иного, кроме веры”

Вам даже Апостол Петр с Павлом вместе не помогут. Потому что за Флориду играет Бобровский, и с русскими Бог.
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так все говорят, потом сливают 4:0 или 4:1. блажен кто верует.
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Аптимист однако
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Стюарт...камбэк безусловно возможен...НА РЫБАЛКЕ...червей только накопай или блесны фартовой купи )
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Ответ _abc_
Если кто и способен вытащить финал с 0-3, то это Флорида сегодняшняя. Но... Ей не надо... Флориде нужна одна победа из четырёх попыток.
У Ураганов хорошая попытка была, если бы не злополучный 3-й период. Не про финал, конечно, а про серию))
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Ответ Юрий Богданов
Скиннер верит в камбэк «Эдмонтона» при 0-3 в финале: «Мы с Нерсом будем тащить»
Забыли про сиси
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Верить это хорошо, но тут гг...
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Ответ tolgol1974
Забыли про сиси
Правильно писать Коди "веселый молочник" Сиси )
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"Нууу дурааааак..." ( "Иван Васильевич меняет профессию ")))
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Скиннер говорит, что у них в раздевалке Вера ))) Вера Брежнева по всей видимости ) Правильно Стюарт...не сдавайся...позорься до конца ) !!! В воскресенье вас кончат и закидают крысами !!!
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4 победы подряд? этого Эдмонтона над этой Флоридой? не в этой жизни...
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Навряд ли.
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Сказочник.
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Дурак думкой богатеет.
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У нефти только один шанс, если кошек массово накроет аклиматизация
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Этот чудак и с 4:0 в серии поверит в камбэк, только уже все разъедутся по домам))
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