Тарасенко – 3-й россиянин в истории НХЛ с голами в финале Кубка Стэнли за разные команды
Владимир Тарасенко забил в финале Кубка Стэнли в составе 2 команд.
Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0).
На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».
Гол стал для Тарасенко 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном».
Владимир стал 3-м россиянином, забивавшим в финалах Кубка Стэнли за разные команды.
До него такое достижение в актив записали защитник Антон Волченков («Оттава»-2007 и «Нью-Джерси»-2012) и форвард Иван Барбашев («Сент-Луис»-2019 и «Вегас»-2023).