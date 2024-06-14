Тарасенко – 3-й россиянин в истории НХЛ с голами в финале Кубка Стэнли за разные команды

Владимир Тарасенко забил в финале Кубка Стэнли в составе 2 команд.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0).

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6».

Гол стал для 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за « » в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Владимир стал 3-м россиянином, забивавшим в финалах Кубка Стэнли за разные команды.

До него такое достижение в актив записали защитник («Оттава»-2007 и «Нью-Джерси»-2012) и форвард («Сент-Луис»-2019 и «Вегас»-2023).