Тарасенко – 3-й россиянин в истории НХЛ с голами в финале Кубка Стэнли за разные команды

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Антон Волченков НХЛ Владимир Тарасенко Иван Барбашев Хоккей

Владимир Тарасенко забил в финале Кубка Стэнли в составе 2 команд.

Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финальной серии с «Ойлерс» (4:3, 3-0). 

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 20 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». 

Гол стал для Тарасенко 4-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 10 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном». 

Владимир стал 3-м россиянином, забивавшим в финалах Кубка Стэнли за разные команды.

До него такое достижение в актив записали защитник Антон Волченков («Оттава»-2007 и «Нью-Джерси»-2012) и форвард Иван Барбашев («Сент-Луис»-2019 и «Вегас»-2023). 

12 комментариев
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Внезапный Волченков
+21
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+21
Тарасенко приносит удачу. Играет за клубы, никогда не выигрывавшие кубок, и при этом уже может взять второй. А Макдэвид нет)
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+16
Неочевидная тройка. Факт неординарный
+6
0
+6
Ответ Кирилл Петров
Тарасенко приносит удачу. Играет за клубы, никогда не выигрывавшие кубок, и при этом уже может взять второй. А Макдэвид нет)
По ходу, Эдмонтону надо Володю надо на следующий год забирать к себе)
+5
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Володя…! Чашка в кармане!!
+4
-1
+3
Нельзя недооценивать заслугу тренерского штаба в том, как раскрывается Тарасенко в этом ПО. Видно, что его игровая роль очень осознано вписана в построения Флориды. И сейчас его игра рассчитана на подыгрыш, а не только на снайперские качества (конечно в сравнении с тем, как его использовали в Рейнджерах в прошлом году).
+3
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+3
Ответ shadow82
По ходу, Эдмонтону надо Володю надо на следующий год забирать к себе)
Эдмонтон 5 раз аж брал кубок. Так что не катит
+4
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+3
Волченков конечно уникум. Он в плей-офф забросил всего 4 шайбы, и две из них - в финальных сериях ))
+1
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+1
СЛ отпустил за пачку бобов двух парней, которые были лидерами в победном плей-офф: Тарасенко и Барбашева. Барбаш потом взял КС с Вегасом, Тарас в шаге от второго КС в истории. Менеджмент СЛ полностью заслужил то, что сейчас с их клубом происходит.
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Зубов не забивал в финалах, за Рейнджерс и Даллас?
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Это как Перри, только наоборот )
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Это блюзменны такие фартовые! У Барашева две чашки дай бог и Тараса будет!
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