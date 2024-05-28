Третьяк об идее пересмотреть рейтинг ИИХФ из-за 2-го места России: «Рейтинг придумали не мы, а международная федерация. Они и должны за него отвечать»

Владислав Третьяк высказался о предложениях пересмотреть рейтинг ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила сборная Канады. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

«Рейтинг придумали не мы, а международная федерация. Поскольку они придумали, они и должны за него отвечать.

Мы же подчиняемся правилам международной федерации. Обсуждать все можно, посмотрим, какое будет решение», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Президент Федерации хоккея Финляндии о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Смешно. Вопрос будет пересмотрен. Нет признаков, что Россия или Беларусь вернутся на ЧМ в ближайшее время»