Давыдов о предсезонке в КХЛ: «Какое право имеет лига диктовать тренерам, какой срок подготовки им выбирать?! Это исключительно их решение!»

Теги Виталий Давыдов Владимир Юрзинов КХЛ календарь Хоккей

Виталий Давыдов высказался о сокращении предсезонной подготовки в КХЛ.

– Ваш легендарный одноклубник Владимир Юрзинов на прошлой неделе отметил, что сокращая предсезонную подготовку до месяца, мы нарушаем традиции школы Тарасова-Тихонова. Согласны?

– На мой взгляд, тут спорный вопрос. Сейчас хоккеисты проводят много индивидуальной работы, то есть речь идет не о месяце подготовки, а о значительно большем отрезке. Это, как говорится, веление времени.

Полностью согласен с Юрзиновым в другом: какое право имеет КХЛ диктовать тренерам, какой срок подготовки им выбирать?! Это исключительно тренерское решение! КХЛ надо проводить соревнования, шлифовать расписание, а не лезть в тренерские дела.

Также вместе с Юрзиновым считаю, что прежде всего молодежи нужно тренироваться как можно больше. И это большая ошибка КХЛ, когда лига вводит запреты на работу в июле. Здесь нужно разбираться всем хоккейным миром, – заявил трехкратный олимпийский чемпион. 

2 комментария
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А если какой то тренер захочет тренировать с середины мая? Игроки должны подчиняться?
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Хорош гундеть товарищи ветераны.
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