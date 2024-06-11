Валиуллин о кумовстве в академии «Ак Барса»: «Конкуренция не для всех кажется честной. Если тренер видит парня в 3-4 звене, может возникнуть скандал»

Марат Валиуллин ответил на вопрос о критике академии Ак Барса.

– Вы знакомы с критикой в адрес системы академии? Много пишут про блат, кумовство, развал и прочее.

– От этого никуда не деться. Конкуренция не для всех кажется честной, мнений всегда будет много.

Когда сын играет в первой тройке, у родителей нет вопросов, но если вдруг новый тренер видит парня в третьем-четвертом звене, то может возникнуть скандал.

И тогда окажется, что вся система работает неправильно.

Но мы с каждым готовы обсуждать ситуацию. У нас много индивидуальной работы, стараемся помочь всем.

– Как вы сами видите развитие детского хоккея в республике?

– Мы считаем, что в последние сезоны академия и школы идут в верном направлении.

В этом году мы составили стратегию развития спортивной системы, будем двигаться по ней, в первую очередь усиливать контроль за развитием воспитанников в школах, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.