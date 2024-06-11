«Салават» подтвердил переход Сорокина из «Кузни», контракт – на два года. Форвард набрал 30 очков в 56 матчах сезона ВХЛ
Евгений Сорокин перешел в «Салават Юлаев» из новокузнецкого «Металлурга».
Уфимский клуб объявил о подписании соглашения с 25-летним форвардом.
Договор с хоккеистом рассчитан на два года.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» заплатит около шести миллионов рублей за трансфер хоккеиста.
В прошлом сезоне Евгений Сорокин провел 56 матчей и набрал 30 (15+15) очков за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.