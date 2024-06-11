«Салават» подтвердил переход Сорокина из «Кузни», контракт – на два года. Форвард набрал 30 очков в 56 матчах сезона ВХЛ

Теги Салават Юлаев Металлург Нк переходы КХЛ ВХЛ Евгений Сорокин Хоккей

Евгений Сорокин перешел в «Салават Юлаев» из новокузнецкого «Металлурга».

Уфимский клуб объявил о подписании соглашения с 25-летним форвардом.

Договор с хоккеистом рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» заплатит около шести миллионов рублей за трансфер хоккеиста.

В прошлом сезоне Евгений Сорокин провел 56 матчей и набрал 30 (15+15) очков за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ.

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5 комментариев
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Подписываем только из ВХЛ, ни одного перехода игрока из клубов КХЛ
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В прошлом сезоне Сорокин впервые набрал больше 13 очков на взрослом уровне, стал третьим бомбардиром Кузи, но в плей-офф его команда не попала
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Так что для Тороса сойдёт, пусть там дозревает, если и там покажет себя, то можно будет поднять в основу
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Ответ Сергей Орлов
Про Силантьева не слышали?
И что? Расчитывать на внезапный успех бывших игроков ВХЛ тоже не стоит, нужны опытные игроки тоже
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