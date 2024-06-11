«Салават» подтвердил переход Сорокина из «Кузни», контракт – на два года. Форвард набрал 30 очков в 56 матчах сезона ВХЛ

Евгений Сорокин перешел в «Салават Юлаев» из новокузнецкого «Металлурга».

Уфимский клуб объявил о подписании соглашения с 25-летним форвардом.

Договор с хоккеистом рассчитан на два года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит около шести миллионов рублей за трансфер хоккеиста.

В прошлом сезоне Евгений Сорокин провел 56 матчей и набрал 30 (15+15) очков за новокузнецкий « » в .